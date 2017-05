La planta hotelera de Torremolinos invierte en cuatro años 150 millones

Torremolinos presume de encarar la nueva temporada turística con una planta hotelera renovada y con la convicción de atraer a laciudad a un cliente de mayor poder adquisitivo tras una inyección de más de 150 millones de euros en los últimos cuatro años. Y es que son ya varios los años que los diferentes hoteles de la localidad iniciaron un plan estratégico de reformas y mejoras con el objetivo de hacer más atractiva su oferta, que por otro lado no para de crecer. Es el caso de la reciente apertura del Hotel Ritual, antes Stella Polaris, como establecimiento especializado en el turismo LGTBI, el primero de estas características en la provincia, tras una inversión de 22 millones de euros. A este hay que sumar la reapertura del Hotel Palia Las Palomas en julio del año pasado tras invertir 2,6 millones de euros en la reforma de sus 286 habitaciones; o la también reapertura del Hotel Don Paquito, en la avenida del Lido, como The Essence Boutique hotel & spa by Don Paquito tras una inversión de seis millones de euros. "Torremolinos se está trasformando. Necesitaba de esta remodelación que pudiera recuperar parte del terreno perdido frente a otros competidores", señaló el alcalde, José Ortiz, durante un desayuno informativo en el que se ha tratado la renovación y modernización del sector hotelero en la localidad y la Costa del Sol.

En este sentido, el regidor hizo hincapié en cómo estas inversiones se dirigen por primera vez no al aumento de camas hoteleras en el municipio sino a "incrementar la calidad del servicio, renovar y recualificar la planta hotelera". Para Ortiz esta circunstancia va a permitir a Torremolinos "moverse y competir en los mercados por segmentos de más alto nivel", lo que hasta ahora tenía más limitado.

A este respecto, incidió igualmente en la apuesta del gobierno local por "replantearnos el modelo de ciudad, que sea de espacios abiertos, edificios rehabilitados, calles y plazas peatonales para que la experiencia en destino del turista sea como encontrarse también en un hotel totalmente renovado". A nivel privado, entre algunos de los proyectos de reformas acometidos en hasta una treintena de hoteles de la localidad en los últimos años destacan, entre otros, la renovación iniciada por fases en 2010 en el Hotel Meliá Costa del Sol y que se prolongará hasta 2018. 440 de sus 540 habitaciones ya han sido completamente reformadas. También se ha construido un centro de convenciones, se ha renovado el centro de talasoterapia y las zonas de ocio, se ha introducido en 40 habitaciones el concepto Level Lounge para clientes de más standing a los que se ofrecerán servicios exclusivos, y se ha reconvertido la cafetería en restaurante.

Por otro lado, la cadena MS Hoteles presentó ayer su proyecto de reconversión del antiguo aparthotel Aguamarina en un complejo de 130 suites, que llevará aparejado su reforma integral tanto interna como externa; el director del Sol Don Hoteles informó que entre 2017 y 2018 invertirán cerca de 22 millones de euros en la reforma total del Sol Don Pedro y Sol Don Pablo, a las que se sumará el próximo año el Sol Don Marco; las obras de ampliación del Medplaya Pez Espada supondrán la apertura de un nuevo edificio anexo con 30 junior-suites; y el Sol House Hotel, antiguo Aloha Puerto, se presenta esta temporada con todas sus habitaciones y fachada reformadas tras cuatro años de reforma que concluirán en 2018.