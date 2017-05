La plataforma de Benalmádena será reflotada la próxima semana

No cabe duda de que la gran estructura que desde el pasado viernes permanece varada en la playa de Benalnatura, en Benalmádena, ha modificado por completo el paisaje que puede contemplarse desde esta zona del municipio, atrayendo a no pocos curiosos durante el puente de mayo, que se han acercado hasta las inmediaciones para hacer fotografías. "Entendemos la curiosidad por contemplar un hecho insólito, pero desde el Ayuntamiento realizamos una llamada a la prudencia para evitar situaciones de riesgo", valoró ayer el alcalde, Víctor Navas, tras confirmar el acceso el domingo por la mañana de una persona al interior de la plataforma, lo que podría incurrir en una sanción económica de ser identificado. "Quien accedió lo hizo en canoa ya que el acceso desde la playa estaba precintado, hemos tenido un retén de la Policía Local que ha evitado durante las jornadas del puente el acceso de curiosos a la playa y al tramo del paseo marítimo más próximo, aparte de las labores propias del tráfico en la zona, que se ha visto afectada por la llegada masiva de visitantes", comentó.

Ante esta situación, el Ayuntamiento ha solicitado a la empresa propietaria de la misma, Ferrovial, que garantice un perímetro de seguridad entorno a la instalación. "Esas medidas se pidieron el primer día, se acotó la playa, y me consta que hay un guardia de seguridad presente en todo momento, pero no es suficiente", incidió el primer edil, quien mostró su sorpresa ante la repercusión del caso. "Afortunadamente no han ocurrido daños materiales ni personales", señaló, a la vez que descartó que la gabarra suponga un riesgo, aunque llamó a la prudencia de curiosos y visitantes.

Por su parte, desde la Subdelegación del Gobierno informaron de que la gabarra podría ser reflotada, si no surgen inconvenientes relacionados con el temporal, la próxima semana. "Nos alegra que los plazos inicialmente previstos puedan acortarse, especialmente por las molestias ocasionadas a algunos comercios del entorno", apuntó el regidor.

El citado plan de reflotamiento, en el que se detalla la planificación de los trabajos, se señalan los medios técnicos y humanos necesarios para ello, fue presentado el pasado lunes por la empresa propietaria y designa a la empresa de salvamento para realizar las labores. Aunque se trata de un plan provisional, este ha sido aprobado por la Autoridad Marítima de forma inicial a la espera del plan definitivo, que está sujeto a una serie de inspecciones por parte de la empresa de salvamento y que será presentado en breve.

Además del plan de reflotamiento provisional, se ha informado a la empresa propietaria y al armador remolcador portugués Monte da Luz que transportaba la gabarra, de todos los pasos a seguir. Igualmente, según informaron las mismas fuentes, se están llevando a cabo por parte de la Administración Marítima todos los trámites administrativos necesarios en relación con el remolcador y con la inspección de la gabarra y el entorno. En este sentido, desde la Administración Marítima aseguraron que supervisarán todo el proceso y cada día habrá una persona encargada de hacer dicho seguimiento así como del control de los trabajos. Además, desde Salvamento se realizarán todas las inspecciones perriódicas pertinentes hasta su traslado.