Un policía de Fuengirola salva a una bañista de morir ahogada

El agente de la Policía Local de Fuengirola Ángel Lobatón no se lo pensó dos veces, se desprendió de su uniforme y nadó en dirección a una bañista en apuros mientras su compañero, Manuel Madrid, le alumbraba con la linterna. Ambos agentes participaron en el rescate de una mujer que estuvo a punto de morir ahogada en la madrugada del pasado sábado en una playa de Los Boliches. "He participado ya en varios rescates, algunos con peor fortuna, pero este ha tenido un final feliz. Como profesional es un orgullo poder salvar una vida y estar ahí cuando el ciudadano lo necesita", relató Lobatón.

Los hechos sucedieron sobre las 1:35 horas de la madrugada del pasado sábado. Ambos agentes de la Policía Local del municipio, adjuntos a la Unidad de Tráfico, recibieron una llamada de la sala en la que se les informaba de que una persona se ahogaba en la playa de Los Boliches, por lo que de manera inmediata se trasladaron hasta el luchar para intentar evitar este terrible suceso. "Cuando llegamos vimos a una pareja que era amiga de la víctima. Al parecer, había estado gritando auxilio, aunque llevaban varios minutos sin verla y escucharla. También había unos jóvenes que estaban intentando encontrarla, pero sin resultado", explicó Lobatón.

Su compañero, por su parte, señaló que "con la bruma que había fue complicado localizarla, pues pensábamos que estaba más cerca de la orilla. Cuando estábamos alumbrando una zona más retirada vi una cabeza que no paraba de hundirse. Mi compañeró se lanzó y yo alumbraba el lugar para que no se perdiera". La víctima se ncontraba a unos 150 metros de la orilla aproximadamente. La situación, agregan, era preocupante, puesto que la mujer no paraba de sumergirse en el mar. La chica, de nacionalidad ucraniana y de 33 años, presentaba síntomas de ahogamiento, ya que durante el trayecto y en tierra vomitó en varias ocasiones, por lo que fue necesaria la presencia de los servicios sanitarios. Al parecer, también presentaba síntomas de embriaguez.