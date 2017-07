La futura unidad policial de parapente de Marbella no necesita de permisos especiales

La futura unidad policial de paramotor de Marbella no necesita de autorizaciones especiales, según aclaró ayer el portavoz del equipo de gobierno, Javier Porcuna. El Ayuntamiento adquirió hace un mes dos parapentes con el objetivo de poner en marcha este servicio, que no será diario sino que estará a expensas de determinadas necesidades puntuales que vayan surgiendo en el día a día, como controles o reportes sobre asuntos relacionados con vertidos, la ocupación de playas o temas urbanísticos, entre otros. No obstante, el edil reconoció ayer que aún no haber presentado aún el proyecto porque "tenemos pendiente la firma del convenio con los agentes de la unidad y a partir de ahí habrá que hacer un cuadrante de trabajo".

Sobre las autorizaciones, señaló que tras realizar las consultas pertinentes "nos dicen que hay un permiso implícito al tratarse de una actividad policial y que toda la zona ya está fuera de la CTR, con lo que no hay problema y se puede acometer".

En otro orden de cosas, la Junta de Gobierno Local celebrada ayer aprobó licencias de obras que supondrán una inversión total de 7,9 millones de euros. Concretamente, se ha aprobado una licencia de obras para una vivienda unifamiliar en la Urbanización Casablanca por 657.000 euros, así como para otra unifamiliar en la Urbanización Altos del Rodeo por 538.800 euros. También se ha dado luz verde a una licencia unifamiliar en la Urbanización Marbesa por 666.790 euros y para 15 viviendas adosadas en Lomas de Río Verde por 5,6 millones.