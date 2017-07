Los policías locales de Vélez se niegan a hacer horas extras

Buena parte de los agentes de la Policía Local de Vélez-Málaga no harán extras en los acontecimientos festivos que tengan lugar este verano. El enfrentamiento entre el alcalde de Vélez-Málaga, Antonio Moreno Ferrer (PSOE) y parte de la plantilla -la mayoría miembros del sindicato Unión de Policía Local y Bomberos (UPLB)- se evidenció ayer cuando seis agentes se negaron a incorporarse al servicio o a adelantar sus turnos para completar el dispositivo policial que se había previsto con motivo de la celebración de las cuatro procesiones en honor a la Virgen del Carmen que se celebran en el municipio. El regidor los ha acusado de estar haciendo una huelga encubierta y les advirtió que de continuar la situación, les abrirá expedientes informativos.

Antonio Moreno Ferrer aseguró que los técnicos de Recursos Humanos están valorando los informes que el jefe de la Policía Local emitió el domingo por si "se tratan de acciones encubiertas de huelga y desobediencia al superior jerárquico de la Policía Local".

El alcalde de Vélez-Málaga fue rotundo y advirtió que no va a aceptar "más mentiras, amenazas o chantajes" puesto que los agentes de la Policía Local conocen el seguimiento de una mesa de trabajo que ha estado en marcha entre abril y junio y de la que se concluyó con el compromiso de Antonio Moreno Ferrer de "un nuevo sistema de trabajo que entrará en vigor el 1 de septiembre y la valoración de los puestos de trabajo, una vez estuvieran aprobados los Presupuestos municipales de 2017 en los que se ha incluido una partida específica para tal fin".

La Policía Local se rige por "acuerdos colectivos y por sus especificidades, éstas últimas lo que se conoce como bolsa", concretó Moreno Ferrer, quien indicó que los servicios jurídicos del Ayuntamiento trasladan que es una equivocación "que los agentes consideren, que por estar en la bolsa, no prestarán sus servicios para cubrir bajas o necesidades puntuales".

Los representantes de los trabajadores llevan reclamando desde hace meses que les retribuyan el complemento específico que cobran, según ellos, "irregularmente" a través de la productividad. Ayer aseguraron que "no están obligados a realizar servicios extraordinarios en eventos festivos". "Vamos a seguir animando a toda la plantilla a que no presten horas extraordinarias sino es por urgente necesidad, porque si lo es estaremos ya que tenemos una plantilla muy profesional con muy buenos policías", aseguraron los representantes quienes afirmaron que "los servicios están bajo mínimos". De hecho, tuvo que cerrarse la puerta de la Jefatura de la Policía Local. El Sindicato Independiente de Policía no descarta denunciar ante la Inspección de Trabajo "el exceso de horas extras que están haciendo algunas agentes que no apoyan las protestas".

El alcalde dio ayer garantía de que cualquier evento festivo en el municipio tendrá "una cobertura plena y segura". Con respecto a la seguridad en los futuros eventos de la Feria de Santiago y Santa Ana y Air Show, el regidor de la capital de la Axarquía adelantaó que no hay "motivos de alarma sobre la seguridad".