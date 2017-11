El precedente (excepcional) de Marbella con el techo de gasto

¿pueden los ayuntamientos aumentar su techo de gasto? Según la respuesta del Ministerio de Hacienda que dirige Cristóbal Montoro esta regla "es de aplicación general a todas las administraciones públicas, sin que se puedan establecer medidas singulares o excepciones a favor de una administración concreta". Entonces, ¿por qué Marbella sí se saltará el techo de gasto fijado por el Gobierno central para el presupuesto de 2018? El anuncio ha desatado las críticas de los diferentes grupos de la oposición y ha abierto el debate entre los ayuntamientos sobre una norma que impide a los consistorios con cuentas saneadas incrementar la inversión a pesar de cerrar sus presupuestos con superávit.

El concejal de Hacienda de Marbella, Manuel Osorio, reiteró que ese techo de gasto se superará en base a un acuerdo alcanzado el pasado mes de septiembre en Madrid con el secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, como consecuencia de la inejecución presupuestaria del anterior ejecutivo local que obligará al equipo de gobierno a aplicar a partir de 2020 un plan económico financiero. "Les expusimos nuestra situación, les enseñamos los números del ayuntamiento, les explicamos que tenemos un remanente todos los años y que la tendencia ahora mismo debido a la inejecución de los presupuestos es que el techo de gasto vaya cayendo", explicó el edil. "Se nos dijo por escrito que si vamos a incumplir el techo de gasto lo que tenemos que hacer después es un plan económico financiero explicando por qué ha sido así, que en este caso se debe a la inejecución de anteriores presupuestos", continuó.

¿Y qué medidas correctoras podrían aplicarse en ese plan económico financiero? Osorio insiste en que todavía es pronto para definir cuáles podrían ser las consecuencias de saltarse el techo de gasto hasta que no se liquide el presupuesto de 2018 y se conozca la cantidad exacta con la que se haya superado la regla del gasto, y que no tienen por qué ser los 36 millones de euros que hay recogidos en el papel. "Estamos hablando de estimaciones, pero hasta que no se acabe el año 2018 no sabremos si nos lo hemos saltado por mil euros, por diez millones o por 30, y la forma de actuar será diferente en un caso u otro", comentó. No obstante, esas medidas podrían suponer desde la reducción de personal hasta una subida de impuestos.

Lo cierto es que el Ayuntamiento de Marbella aprobó hace una semana de forma inicial sus presupuestos para 2018, que ascenderán a 246 millones de euros. De esta forma, mantiene el techo de gasto en 190 millones de euros, en lugar de los 180 que le correspondería para el próximo ejercicio. Por otro lado, el responsable municipal subrayó, tras conocerse la respuesta del Gobierno central al diputado socialista Miguel Ángel Heredia sobre esta cuestión, en la que aclara que no existe ningún compromiso económico por parte del Ministerio con el Ayuntamiento de Marbella para incumplir el techo de gasto en el presupuesto de 2018, que "todo se hará conforme a la legalidad" y defiende que esta medida no es "excepcional para Marbella" y tampoco considera que se produzca una situación "ventajosa" para la ciudad. "Cualquier ayuntamiento en las mismas circunstancias o en circunstancias peores puede hacer lo mismo que estamos haciendo nosotros siempre que lo haga dentro de la legalidad como es el caso. Ventajoso sería que tuviéramos suficiente dinero para poder gastarnos", recalcó el edil, quien agregó que "veo bien que en un momento dado se pueda levantar el pie en cuanto a ese techo de gasto que para el caso de Marbella es muy injusta".

No piensan lo mismo los grupos de la oposición, que ven un "trato de favor" hacia Marbella por parte del Gobierno central, razón por la que el PSOE de la Diputación presentó el pasado jueves una enmienda de adhesión a una moción de IU en la que se pedía el apoyo del pleno para el Ayuntamiento de Madrid por la intervención financiera del Ministerio de Hacienda y la modificación de la regulación de la regla de gasto, en la que solicitaba que esa "flexibilidad" se haga también extensible al resto de entidades locales de la provincia de Málaga. La iniciativa salió adelante con los votos a favor de PSOE, IU y Málaga Ahora y la abstención de los populares.