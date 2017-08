El presidente del PP defiende la "necesidad" del cambio en Marbella

Según Bendodo, Marbella ha "perdido" dos años bajo la gestión del gobierno de coalición entre PSOE, IU y OSP, pero ha asegurado que, con Muñoz como regidora, hay "tiempo" para la recuperación. "Los acuerdos de gobiernos de dos, tres, cuatro partidos contra los que han ganado no van a ningún sitio. El tripartito de Marbella, en estos dos años, no funciona porque no es capaz de sacar los presupuestos adelantes en tiempo y forma, como se ha demostrado en Marbella".

"El archivo del caso PGOU también es bueno para Marbella"

Ángeles Muñoz, presidenta del PP de Marbella (Málaga), senadora y candidata a recuperar la Alcaldía tras la moción de censura planteada contra el socialista José Bernal José Bernal, destacó ayer que la decisión del juez de archivar el caso PGOU "desmonta todas las mentiras" del PSOE. Para Muñoz, el archivo de la causa acordado por el juez supone "algo también muy bueno para Marbella, porque se zanja una polémica que han intentado utilizar contraria a los intereses de esta ciudad". La exalcaldesa ha asegurado que los socialistas "eran plenamente conscientes de que la denuncia no tenía ningún fundamento y estaba llena de falsedades", pero "no les importó las consecuencias que para Marbella eso iba a tener". Eran conscientes de que esa denuncia, falsa a todos los efectos, iba a dañar la marca Marbella e iba a suponer una inseguridad jurídica y urbanística para muchos ciudadanos pero no les importó", insistió. La dirigente popular recordó que "el juez dice de manera muy clara que no ha habido intencionalidad, ni se ha cometido ninguna falsedad".