El ex presidente del PSOE de Torremolinos crea otro partido

El que fuera presidente del PSOE de Torremolinos hasta su dimisión en octubre de 2015, Carlos Blanco, ha cofundado un nuevo partido político, Ahora sí Torremolinos, con el que pretende concurrir a las elecciones locales de 2019. Según explicó, la formación nace de la confluencia de varias asociaciones "desde la que llevamos años movilizándonos para defender el patrimonio histórico local". "Nuestra meta es hacer un programa realista basándonos en las peticiones de la gente. Además de que somos vecinos y empresarios que vivimos aquí y sabemos cuáles son los problemas fundamentales del pueblo", relató.

El también historiador, que lidera el proyecto junto a Luis Alberto André y Alfredo Baena, aseguró que hasta la fecha ya suman una treintena de afiliados y esperan poder celebrar la primera asamblea general a comienzos de este verano para elegir candidato para las municipales. "Somos un partido donde nadie va a imponer nada, la gente votará en asamblea", afirmó.

"Lo que nos mueve es que somos vecinos de aquí que queremos trabajar por una sociedad mucho mejor", apuntó Blanco, que aseguró que en su partido "hay quien en las generales vota a la derecha y otras a la izquierda. Esas megapolíticas aquí no sirven de nada. A la hora de aplicar eso al arreglo de calles o a la basura tiene poca proyección. Tenemos que pensar como ciudadanos y vecinos y olvidarnos de megaproyectos políticos". Entre otros asuntos de actualidad, Blanco se mostró crítico con el actual equipo de gobierno socialista y contrario a la construcción del comercial Intu y al proyecto de peatonalización. "Vamos a aceptarlo no porque los apoyemos sino porque ya no se puede hacer nada. Nosotros hubiéramos hecho las cosas de diferente manera, hubiéramos pedido apoyo a la gente antes de empezar", matizó.

Tras su salida del PSOE local hace ya más de dos años por "discrepancias" con el actual alcalde y secretario general del partido, José Ortiz, Blanco impulsó un nuevo partido político llamado Vecinos por Torremolinos, presentado oficialmente en marzo del año pasado, con el que también pretendía concurrir como cabeza de lista a las próximas elecciones locales. Poco después abandonó la formación por desencuentros con otros miembros del partido.