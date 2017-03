Una sentencia obliga a Torremolinos a iniciar el sellado del vertedero

El Ayuntamiento de Torremolinos ha iniciado la redacción del proyecto para el sellado y la regeneración del vertedero después de que una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea señale al municipio como el único de Andalucía, entre un total de 61 vertederos ilegales que todavía existen en España, que no han adoptado las medidas necesarias para asegurar que la gestión de los residuos se realice sin poner en peligro la salud ni dañar el medio ambiente o, como es el caso, "que no se encuentra debidamente sellado". "Torremolinos era el único vertedero ilegal que quedaba en la provincia de Málaga, pero es que ha terminado siendo el único vertedero ilegal de toda la región de Andalucía", expresó la concejal de Medio Ambiente, Maribel Tocón, quien avanzó que ya se han mantenido conversaciones con la Junta de Andalucía, a través de la agencia de Medio Ambiente y Aguas de Andalucía, para "para proceder a esta obligación legal" e iniciar los trabajos de sellado y estabilización del terreno para que la sentencia del tribunal europeo no suponga una sanción económica para las arcas municipales. Los trabajos podrían superar los 5 millones de euros, que será financiados conjuntamente con la administración autonómica y posibles subvenciones.

Tocón recordó que el vertedero de Torremolinos mantuvo su actividad hasta el año 2011 a pesar de que en 2007 a raíz de una denuncia del Seprona la delegación provincial de Medio Ambiente dictó una resolución por la se exigía el cierre inmediato del mismo, entre otras cuestiones, "por constituir un riesgo de contaminación de los acuíferos sobre los que se ubica, y donde se abastecen Torremolinos, Benalmádena y Alhaurín de la Torre". "El vertedero se mantuvo activo por el ex alcalde, Pedro Fernández Montes, incumpliendo a sabiendas la normativa en materia de medio ambiente y desoyendo la sentencias judiciales que le obligaban a clausurarlo y repararlo", incidió.

Sin embargo, continuó Tocón, el problema se remonta a 1998, siendo ya alcalde el popular Fernández Montes. Según la edil, el ex regidor se negó a que la localidad se acogiera al Plan Director de Residuos Urbanos por el cual se sellaron 64 vertederos igualmente incontrolados en la provincia, entre los que se encontraban los de Benalmádena, Estepona, Marbella o Mijas, entre otros. "No solo se negó a sellar el vertedero en ese momento sino que siguió ejercicio su actividad como basurero de Torremolinos al aire libre, manteniendo una actitud de desobediencia hacia los requerimientos que le hizo la Junta", apuntó. El vertedero continuó su actividad hasta que en 2010 el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 1 de Málaga desestimó el recurso presentado por Litosa contra el cierre exigido por la Junta en 2007, y es a partir de entonces que el vertedero cesa su andadura de forma definitiva en 2011, momento desde el que los residuos son trasladados a las plantas de tratamiento existentes.