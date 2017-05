Una sentencia anula la licencia de obras del tanatorio de San Pedro

Su construcción fue muy criticada tanto por los vecinos de la zona como por los partidos que conforman el actual equipo de gobierno al colindar con un centro escolar. Apenas empezó a prestar sus servicios funerarios el pasado mes de enero y ahora una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Málaga ha anulado la licencia de obras del tanatorio de San Pedro Alcántara, que podría verse avocado al cierre. El fallo se produce tras una denuncia de un particular presentada en marzo de 2015 y que afecta a todos los permisos posteriores, incluida la reciente licencia de apertura. El equipo de gobierno estudia ahora recurrir la sentencia para evitar la clausura de las instalaciones. "Vamos a buscar fórmulas para que esto no llegue a producirse y si tenemos que hacer la ubicación en otro sitio estaremos dispuestos a hacerlo", apuntó el teniente de alcalde de San Pedro, Rafael Piña.

Según la sentencia, el tribunal anula "de pleno derecho" la autorización firmada por el entonces coordinador de Hacienda en el Ayuntamiento, Carlos Rubio, al considerar que este carecía de las competencias para otorgar la correspondiente licencia de obras, que debería haber sido firmada por un órgano del gobierno municipal. "Lo cual significa que ni tenía potestad ni ninguna delegación por parte del alcalde para dar este tipo de licencia", señaló el edil.

La sentencia habla de incompatibilidades en la firma de la licencia por Carlos Rubio

Ante esta situación, el tripartito ha solicitado a los servicios jurídicos los informes pertinentes para determinar qué pasos dar a continuación y, si fueran negativos, podría llegar a cerrarse. "Si el primer acto que es la licencia es negativo todos los actos que se han procedido después son negativos y por tanto el tanatorio no debería estar abierto. Tenemos un margen de tiempo para ver si ponemos el recurso o no, y hasta que no produzca la orden de ejecución de sentencia el tanatorio estará abierto", aclaró. No obstante, en caso de cierre, "tendremos que buscar una ubicación alternativa y urgente".

La sentencia cuestiona también la ubicación y el procedimiento de tramitación del expediente, el cual ya fue denunciado por Opción Sampedreña, según recordó Piña, por ser "poco transparente" ya que, afirma, "ni siquiera tuvimos acceso a los informes medioambientales". "Lo tanto dijimos y tanto advertimos en su fecha, es decir, que se estaba siguiendo un proceso inadecuado y que se hiciera otro y en otra ubicación, ahora lo dice una sentencia", señaló.

La empresa concesionaria del tanatorio, Parque Cementerio Marbella S.L., comenzó a prestar sus servicios funerarios a finales del pasado mes de enero tras varios meses de retraso tras varias modificaciones en el proyecto incial, como que no se abriera un crematorio y que se modificaran los accesos para hacerlos más compatibles. Incluso se llegó a plantear que los terrenos se utilizaran con otro fin, el cual fue desestimado por la Junta.