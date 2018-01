Los sindicatos acuerdan acciones por el traslado de la recaudación mijeña

El comité de empresa y la junta de personal del Ayuntamiento de Mijas acordó ayer diferentes actuaciones contra el traslado de la Recaudación Municipal al Patronato Provincial de Málaga, propuesta que será debatida en el próximo pleno. Los sindicatos muestran así su rechazo a esta propuesta y solicitan al equipo de gobierno "que vuelva a reconsiderar dicha propuesta y se retire del pleno, y en particular a los partidos políticos de la oposición que en consecuencia con la postura que nos han manifestado a los distintos sindicatos voten en contra y no falte nadie". También han solicitado su participación en la sesión plenaria antes de la votación de la moción para dar a conocer públicamente la opinión de los sindicatos. Asimismo, se llevarán a cabo mesas informativas en diferentes puntos del municipio donde se recogerán firmas contra la cesión de este servicio municipal.

Por su parte, el delegado sindical de UGT en Mijas, Francisco Reina, anunció con denunciar al Ayuntamiento en caso de salir adelante. "Si todo esto no da resultado y el próximo lunes se aprueba que el patronato sea externalizado denunciaremos por incumplimiento del convenio y conflicto colectivo", aseguró.

También Julio Soriano, delegado de CCOO, secundó el acuerdo alcanzado por el Comité de Empresa y la Junta de Personal y enfatizó que "nos parece mucha contradicción que el coste sea por un lado 6,6 millones y por otro no llegue a 4 millones, según el informe que sea". Y en la misma línea se manifestó Antonio Fortes, delegado de CGT: "A mí me sorprende todo esto porque si el Ayuntamiento dice que no afecta a los trabajadores, ¿por qué no firma un acuerdo con los sindicatos sobre las condiciones laborales de ese personal y así nos quitamos ese problema?".

El equipo de gobierno anunció hace unos días la cesión definitiva de la recaudación voluntaria y ejecutiva al Patronato de la Diputación y cifra el coste del traslado en 3,8 millones de euros, partida presupuestaria que ya está recogida en los presupuestos para 2018, pendientes de aprobación. En cambio, el tesorero municipal recoge en un informe que el coste de la cesión de este servicio ascendería a 6,6 millones.