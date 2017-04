El subdelegado reitera el "compromiso cierto" del Gobierno con el proyecto del tren litoral

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Miguel Briones, ha asegurado que la cantidad de 350.000 euros incluida en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2017 para el tren a Marbella "permite mantener no sólo viva la esperanza, sino el compromiso cierto por que se haga este proyecto", apuntando que "nuestra confianza en que se pueda llevar a cabo es clara". En una entrevista con Europa Press, Briones se ha mostrado "a favor cien por cien" de que se lleve a cabo este proyecto, "que es bueno para la Costa del Sol y para la provincia en general", ha asegurado, señalando que hay que "definir el trazado, la operatividad y la rentabilidad" que sean más adecuados.

Ha manifestado que lo presupuestado servirá para la redacción del proyecto, "que permita echarlo a andar", considerando que "hay que ser optimistas y pensar que va a ser una realidad y no vamos a perder el tren", ha apostillado. "Hay que apostar por el proyecto que sea más barato y más bueno", ha indicado el subdelegado, quien ha recordado que el secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez-Pomar, "ya dijo el año pasado que se había reducido de cinco a dos los proyectos que se estaban estudiando". Así, ha indicado que llevar el trazado paralelo a la A-7 y AP-7 "es cierto que quizás complica en los apeaderos la operatividad y por tanto la rentabilidad de la explotación" y que habrá que ver las ventajas "porque no haya que realizar puentes o túneles y quizás sea lo más idóneo", aunque ha señalado que no le corresponde tomar la decisión. Hay que "hacer las cosas con cautela", considerando que "tampoco puedes para un proyecto, en un solo presupuesto, que además es para seis meses, proyectar una cantidad desorbitada aunque en la suma total llegue a ser millonaria".