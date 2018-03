El temporal deja sin arena la playa de Ferrara en Torrox

A falta de unos días para el inicio de las vacaciones de Semana Santa, la playa de Ferrara de Torrox presenta su peor cara tras el temporal del fin de semana. El mar volvió a romper con fuerza en el muro de ribera que separa el arenal del paseo marítimo y de nuevo se produjeron daños en algunos servicios públicos como las duchas. El alcalde de este municipio axárquico, Óscar Medina (PP), mostró su preocupación por el estado de la playa dado que el tramo central se ha quedado prácticamente sin arena.

No obstante, consideró que todavía es pronto para evaluar la situación y confió en que el viento de Poniente devuelva parte del arenal. "La zona más dañada ha sido en un tramo de seis metros donde se encuentra el parque infantil. Ya nos hemos puesto en contacto con los responsables de la Demarcación de Costa en Málaga que nos han comentado que cuando se estabilicen las corrientes se verá cómo tenemos que actuar", manifestó el regidor, quien lamentó como están afectando estos temporales al litoral español. De hecho, la céntrica playa de Torrox Costa llevaba ya afectada por las pérdidas de arena desde hacía unos meses. "Son temporales muy fuertes que no permiten hacer una evaluación hasta que no amainen. Entonces será el momento de ver cuáles están peor", indicó.

El tramo afectado tiene una longitud aproximada de seis metros

Medina también se mostró preocupado por los efectos que estos temporales puedan tener en otras playas del término municipal torroxeño como El Morche o El Peñocillo. La playa de Ferrara es uno de los lugares de la costa oriental malagueña más perjudicada con los temporales. La construcción hace unos años de un espigón para estabilizarla no ha conseguido frenarlos, y por tanto, no es la solución que tanto habían demandado los gobiernos locales, empresarios y vecinos. La Dirección General de Costas ya anunció el pasado año su intención de construir un dique exento- separado de la costa - en la playa de Ferrara con el que esperaban contribuir a la estabilización definitiva de la zona.

El anterior, con una longitud de 115 metros fue ejecutado en 2016 y está semisumergido. En las zonas donde la fuerza del oleaje es más fuerte se realizó un manto de protección con bloques de escollera de entre cinco y seis toneladas de peso, con un espesor de capa de tres metros.