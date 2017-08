Los trabajadores de CIOMijas esperan la publicación en BOJA de la integración en el SAE

Los trabajadores del Centro Andaluz de Formación Integral de la Industrias del Ocio (CIOMijas), en el citado municipio malagueño, han valorado que el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) haya enviado para su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) la resolución en la que acepta la cesión global de los activos y pasivos del antiguo consorcio y que implica la integración de sus trabajadores como personal propio de la Agencia y del centro en la red de centros de formación para el empleo, aunque están a la espera de esa publicación. "Estamos esperando que se publique en el BOJA y hasta que no lo vea no lo creo, estamos esperando como agua de mayo, porque son muchas veces y muchas mentiras", manifestaron a Europa Press, precisando, no obstante, que valoran este avance.

Son unas 37 nóminas las que se le adeudan a los trabajadores, para las que aún no tienen fecha de empezar a cobrar. "Esto es un aire fresco, pero son muchas nóminas las que se nos deben", agregaron.

Este pasado miércoles el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) envió para su publicación en BOJA la resolución en la que acepta la cesión global de los activos y pasivos del antiguo consorcio del CIOMijas.

La resolución, firmada este pasado martes, entrará en vigor cuando se publique en el BOJA, poniendo así fin a un "complejo y largo" proceso de integración de este centro en el SAE.

El pasado lunes el Consejo Rector del CIOMijas, formado por representantes de la Junta y del Ayuntamiento de Mijas aprobó el balance final de liquidación reformulado del antiguo consorcio escuela, así como el proyecto de cesión de activos y pasivos al SAE.