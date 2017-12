El tripartito de Nerja convoca a la oposición para el Presupuesto

Nerja no va a poder empezar el año con un nuevo Presupuesto. Un documento económico que arrastra desde 2016 pero que el tripartito integrado por PSOE, IU y la plataforma Eva está empeñado en dejar atrás. Entre otras razones porque debe incluir en las inversiones los 1,2 millones de euros que tiene que aportar al programa EDUSI (Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrada) que le reportarán al municipio 5 millones de euros de fondos europeos. También consideran indispensable reservar una partida para la estabilización del Paseo de Los Carabineros desde el Mirador del Bendito a Burriana, cerrado al paso por desprendimientos.

Por ello, el concejal de Economía y Hacienda, José María Rivas (PSOE) ha convocado este martes a todos los grupos de la oposición -PP, Ciudadanos y la concejal no adscrita, Dolores Sánchez- a una mesa de trabajo para redactar de forma conjunta el documento económico. "No hemos elaborado un borrador porque precisamente lo que queríamos es negociar con ellos el Presupuesto. Queríamos que previamente aportasen sus proyectos e ideas porque no tiene sentido elaborar un documento para luego modificarlo. Si hablábamos de consenso para su elaboración, lo lógico es hacerlo desde el principio juntos", explicó Rivas quien fue en septiembre cuando solicitó al resto de los grupos que participasen en el documento. "Con Ciudadanos creo que ha habido un problema de comunicación porque tenemos buena relación", señaló el edil de Economía y Hacienda al respecto de las críticas de la portavoz naranja, Mari Carmen López quien hace unas semanas criticaba al equipo de gobierno por no haber recibido "ni convocatoria ni borrador de los presupuestos".

El voto de Ciudadanos, junto al de quien fuera portavoz de esta formación, Dolores Sánchez, es fundamental para aprobar el Presupuesto ya que el tripartito gobierna en minoría. Frente a ellos, el Partido Popular con diez ediles. "El PP ya nos dijo en septiembre por escrito que no realizarían ninguna aportación hasta que no tuviesen un borrador previo", aclaró Rivas.

Según las estimaciones del área de Intervención, el Ayuntamiento de Nerja podría moverse con un Presupuesto que rondase los 27 millones de euros y con un montante de entre 3,5 y 4 millones de euros para inversiones (a esta cantidad hay que sumar los 1,2 millones de euros del EDUSI). "Son estimaciones porque dependerá de las aportaciones que hagan el resto de grupos. Nuestra intención es que todos participemos del Presupuesto e incorporar todas aquellas que sean viables. Creemos que debe ser así", manifestó el concejal de Economía y Hacienda.