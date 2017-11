Los vecinos de Almayate no quieren allí el núcleo chabolista

Vecinos de Almayate rechazan la posibilidad de que pueda ubicarse junto al CEIP Juan Paniagua, los moradores del núcleo chabolista de Casillas de la Vía de Torre del Mar. Su descontento lo mostrarán hoy en el Pleno del Ayuntamiento al que acudirán para conocer directamente de voz del alcalde, Antonio Moreno Ferrer (PSOE) las intenciones del equipo de gobierno al respecto. La propuesta concreta pasa por la construcción de un bloque de viviendas para alojar a las 30 familias que actualmente viven allí.

Sergio Rico, el padre de uno de los alumnos de este centro veleño explicó que la razón por la que no quieren que se ubiquen junto al centro educativo nada tiene que ver con "el rechazo por motivos raciales" pero temen que se puedan generar problemas de convivencia. "No es un tema de racismo pero todos sabemos los problemas que generan. Nosotros pensamos que la convivencia podría ser un problema y no es solución llevarse el núcleo chabolista de un lugar a otro", manifestó este progenitor. Así, la comunidad educativa no descarta iniciar movilizaciones si el gobierno municipal les confirma esta posibilidad. El núcleo chabolista de Casillas de la Vía lleva casi cincuenta años instalado en la entrada de Torre del Mar, junto a la N-340 desde Málaga capital. Es el único que queda en pie en la comarca de la Axarquía. Los distintos gobiernos que han pasado por Vélez - Málaga han tratado de darle solución sin que hasta ahora hayan conseguido reubicarlos en viviendas de nueva construcción. Los primeros planteamientos que pasaban por la construcción de un bloque en la zona de la Cuesta del Visillo entre Torre del Mar y Vélez-Málaga surgieron hace más de quince años.

Desde entonces, el Consistorio ha estado en negociaciones con la Junta de Andalucía para conseguir que fuese ésta la que sufragase el coste las nuevas viviendas siendo el Ayuntamiento el que cedía para ello una parcela municipal. Concretamente, en el año 2003, ambas administraciones firmaron un convenio para reubicar a la treintena de familias de Casillas de la Vía pero que finalmente no llegó a ejecutarse ya que dada la cantidad, 800.000 euros, el Ayuntamiento entendió que no tendrían financiación suficiente para acometer las viviendas.