Una vida dedicada a luchar por la igualdad

"No se trata solo de la defensa de derechos LGTBI sino de defender los derechos humanos para todos y para todas". Con estas palabras el juez y presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska, recogía ayer en Torremolinos el Premio de Honor del Certamen Internacional de Periodismo Pedro Zerolo. El magistrado, que vivió en primera persona las dificultades de reconocer su orientación sexual, resultó galardonado precisamente por su papel en la reivindicación por la igualdad del colectivo. En este sentido, durante su discurso no tardó en responder a la nueva jueza que representa a España en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, María Elósegui, quien hace apenas unos días afirmaba que la homosexualidad produce patologías. "Quizá sea porque nos obligan a vivir en un entorno violento hacia nosotros mismos", imploró el juez, quien apeló a la importancia de educar a las nuevas generaciones. "Hablar de libertad, igualdad y diversidad no es adoctrinar, es desarrollarse como cada uno quiera", defendió Grande-Marlaska.

Por otro lado, los periodistas María Ángeles Fernández y Jairo Marcos Pérez recogieron el galardón de Periodismo Digital por el artículo Identidades rurales LGTBI: Los tonos grises de Extremadura, publicado en Pikara Magazine, en el que narran desde diferentes perspectivas las realidades de personas que han sufrido discriminación por tener una determinada condición sexual o género. Y el premio de Periodismo Tradicional recayó en el programa Los Reporteros de Canal Sur, por uno de sus reportajes sobre la homofobia y la importancia de la educación.

El premio Periodismo Tradicional fue para el programa 'Los Reporteros' de Canal Sur

"Sabemos que Torremolinos era una isla de luz y libertades ya en los años 60 y queremos expresar precisamente que seguimos siendo una ciudad de valores de tolerancia, una ciudad abierta, una ciudad de normalización multicultural de diversidad", expresó por su parte el alcalde de Torremolinos, José Ortiz, quien destacó la importancia de este reconocimiento periodístico "a través de la memoria del abogado, político y activista Pedro Zerolo, uno de los artífices de la Ley de Matrimonio Igualitario". Este galardón tiene como objetivo "seguir promoviendo la imagen cultural de Torremolinos como ciudad en igualdad, valores cívicos, y mostrar nuestro compromiso con el tejido creativo e intelectual y de los derechos LGTBI que siempre se han vinculado con el municipio", agregó.

En relación a las declaraciones del presidente del Partido Popular de la localidad, Pedro Fernández Montes, en las que se refiere a un turismo LGTBI "de baja estopa", Ortíz manifestó que "lamentablemente todavía hay mucha lucha y trabajo por delante, hemos avanzado muchísimo en esta sociedad afortunadamente pero todavía hay sectores que son reacios a estas libertades y derechos de normalización". No obstante, matizó que "no creo que sea una opinión generalizada del PP".