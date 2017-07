La vuelta del tranvía de Vélez estará reforzada con autobuses

La ansiada y repetida vuelta del servicio de tranvía de Vélez- Málaga podría no ser como esperaba el Ayuntamiento. Su idea inicial era que a las tres unidades existentes se sumarán dos más para de esta forma aminorar el tiempo de espera entre paradas. Una exigencia necesaria para que, mejorando el servicio, también lo hiciese la demanda, y con ella crecieran las cifras de venta de billetes entre los visitantes de la capital axárquica. Sin embargo, esta condición no ha sido aceptada por la empresa concesionaria del servicio municipal de transportes, Alsa, que no asume la compra de dos nuevas unidades para que circulasen entre Vélez-Málaga y Torre del Mar. El refuerzo, entonces, se haría con autobuses. Lo que sí, ha aceptado la adjudicataria es reparar las instalaciones que quedaron deterioradas tras las suspensión del servicio en junio de 2012.

Ayer, el concejal de Transportes de Vélez-Málaga, Marcelino Méndez-Trelles, informó de que el Gobierno municipal ha traslado a la Junta de Andalucía la propuesta de poner en funcionamiento el tranvía con dos unidades y un refuerzo de autobuses tras la nueva situación derivada de la negociación entre el Ayuntamiento y la empresa concesionaria del transporte urbano municipal Alsa.

La empresa concesionaria sí acepta el coste del arreglo de las instalaciones

El primer teniente de alcalde explicó que Alsa se comprometió a que su asesoría jurídica realizaría un informe sobre la conclusión que la comisión técnica del tranvía había realizado para que Alsa pusiera en marcha el tranvía en sus dos fases "comprando dos nuevas unidades y asumiendo el coste de 1,5 millones de euros del arreglo de los desperfectos de las vías".

El edil de Transportes señaló que Alsa ha comunicado que no asume la compra de dos nuevas unidades "porque supondría una modificación sustancial del contrato" y que responde a los 1,5 millones de euros necesarios para la financiación de los desperfectos de las vías "si se revisa el contrato vigente".

El concejal de Transportes valoró que si Alsa considera "una modificación sustancial" del contrato del año 2002 para la compra de las dos nuevas unidades, "también es una modificación sustancial revisar el contrato, condición que pone Alsa, para que la empresa se haga cargo de los 1,5 millones de euros del arreglo de los desperfectos".

Desde el Ayuntamiento, según Marcelino Méndez-Trelles, se ha comunicado a Alsa, mientras se busca la solución óptima al nuevo funcionamiento del tranvía, que se ponga a circular las dos unidades existentes con "un refuerzo del servicio de autobuses en la línea principal". Con esta medida, que conlleva una reestructuración del servicio de autobuses de estos momentos, el tiempo de espera entre un trayecto y otro se asimila al intervalo de tiempo actual del servicio de autobuses, estimado en 15 minutos.

La concesión del servicio municipal de transportes de Vélez- Málaga que tiene Alsa incluye además del tranvía -que estuvo funcionado desde 2006 a 2012- autobuses hacia Torre del Mar, y a los núcleos costeros de la zona oriental como Caleta de Vélez y a la occidental que conforman Almayate o Benajarafe.