Abierta a consulta pública la propuesta de Sierra de las Nieves como Parque Nacional

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha abierto el trámite de información pública de la propuesta de declaración de la Sierra de las Nieves como Parque Nacional, que convertirá a este espacio natural en el tercero de Andalucía, junto a Doñana y Sierra Nevada, con la máxima figura de protección.

Con esta iniciativa, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), la Junta facilita a los ciudadanos toda la información recogida en dicho documento, que se podrá consultar en la web de la Consejería para la presentación de las correspondientes alegaciones en un plazo de tres meses.

Estas se podrán realizar por escrito en los Servicios Centrales de la consejería o en su Delegación Territorial en Málaga, según establece el Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. También se podrán presentar a través de Internet en el Registro Telemático Único de la Administración del Gobierno andaluz.

Han subrayado, además, que esta propuesta de declaración fue aprobada el pasado mes de febrero por el Consejo de Gobierno de la Junta y el Consejo de Ministros, iniciando así el proceso que culminará cuando sea ratificada como ley por el Congreso de los Diputados, tal y como exige la legislación estatal, según han informado la Junta a través de un comunicado.

El texto que ahora se expone a consulta pública ha sido elaborado de forma conjunta por la Junta de Andalucía y la Administración central y ha contado con la participación de los ayuntamientos de la zona, la Mancomunidad de Municipios Sierra de las Nieves, la comunidad científica y la Junta Rectora del actual Parque Natural Sierra de las Nieves, órgano en el que están representados las entidades locales y los distintos sectores sociales y económicos.

En este punto, han destacado que el amplio consenso y respaldo social con el que ha contado este documento es imprescindible para la futura declaración de este espacio como parque nacional. Junto a esto, han reseñado que la zona reúne especiales valores ecológicos que justifica su declaración.

La propuesta aprobada delimita una superficie de unas 23.000 hectáreas, un territorio que coincide básicamente con el del actual parque natural e incorpora la Zona Especial de Conservación (ZEC) de Sierra Blanquilla y parte de la de Sierras Bermeja y Real, en los términos municipales de Benahavís, El Burgo, Istán, Monda, Parauta, Ronda, Tolox y Junquera.

Asimismo, se establecerá una zona periférica de protección de 75.000 hectáreas que engloba la totalidad de la Reserva de la Biosfera declarada por la Unesco y una franja de terrenos de la ZEC Sierras Bermeja y Real. Esta superficie se reparte entre los municipios de Alozaina, Benahavís, Casarabonela, El Burgo, Guaro, Igualeja, Istán, Monda, Ojén, Parauta, Ronda, Serrato, Tolox y Yunquera.

Junto con esta delimitación, el acuerdo conjunto del Gobierno andaluz y del Consejo de Ministros también establece un régimen de protección preventiva que se aplicará hasta que entre en vigor la ley de declaración. De este modo, no podrá otorgarse ninguna licencia, autorización o concesión adicional que habilite para la modificación de la realidad física o biológica de la zona. En particular, el territorio incluido no podrá clasificarse como suelo urbano o susceptible de ser urbanizado.

Situada en la Serranía de Ronda, en el extremo más occidental de las Cordilleras Béticas, la Sierra de las Nieves alberga la más extensa población de pinsapos de Andalucía, además de valiosas formaciones de quejigales, encinares y bosque mediterráneo. Sus ecosistemas sirven de hábitat a 150 especies de aves y a una rica fauna terrestre en la que se incluyen la cabra montés, el corzo y la nutria.

Entre sus valores geológicos, destaca la presencia de numerosas grutas, cavernas y simas, entre ellas la denominada GESM, con 1.100 metros. Además, alberga uno de los escasos afloramientos de peridotitas -rocas de origen plutónico- del planeta.

Junto con esta riqueza ecológica, la Sierra de las Nieves ofrece también una lograda conjunción del urbanismo y la arquitectura popular con un atractivo entorno en el que abundan tajos, barrancos y desfiladeros. En cuanto a las actividades económicas, las más relevantes son las ganaderas, forestales y cinegéticas, así como las ligadas al turismo y a la industria artesanal -talleres textiles, marroquinería y forjado de rejas-.