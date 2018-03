Acinipo tendrá un plan director para fijar la gestión del recinto

La Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Ronda firmaron ayer un convenio de colaboración para la redacción de un plan director para el yacimiento arqueológico de Acinipo, que será el que marque el futuro de la ciudad romana. La alcaldesa rondeña, Teresa Valdenebro, y el consejero de Cultura del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, rubricaron ayer en el Consistorio rondeño dicho documentado, que calificaron como "un antes y un después" para las ruinas. De momento, el compromiso de inversión de la Junta de Andalucía vuelve a ser de 100.000 euros para este año 2018.

En este sentido, los responsables de ambas administraciones explicaron que deberá ser el plan director el que marque las actuaciones que se van a realizar, la gestión del espacio y su explotación como recurso turístico. Un documento que tanto el consejero como la regidora aseguraron que va vinculado a partidas presupuestarias para el desarrollo del mismo y de los parámetros que contenga, aunque no se determinará la cuantía de las mismas hasta que dicho documento esté elaborado, algo para lo que no se establece un plazo concreto.De este modo, el Consistorio tendrá participación en la planificación de la gestión, investigación y difusión del yacimiento, aunque el consejero matizaba que la Junta de Andalucía no cede la explotación al Ayuntamiento, como en un primero momento se llegó a plantear y ya hace con otros recursos patrimoniales de titularidad autonómica como los Baños Árabes.

"Para nosotros es un lugar de referencia y tenemos que seguir investigando", dijo Vázquez, que también abrió la puerta a la colaboración de entidades privadas en este ámbito. De hecho, la redacción del propio plan director del yacimiento, en el que participarán expertos de la Universidad de Málaga, contará con la colaboración de la Fundación Unicaja, según adelantó la propia alcaldesa rondeña, aunque los detalles de este acuerdo de colaboración se presentarán en las próximas semanas.

Mientras tanto, Vázquez, insistió también en destacar el valor histórico y el potencial como recurso turístico del yacimiento, recordando que solo el pasado año se incrementó el número de visitantes en un 30% tras la regularización de los horarios y la realización de una inversión de 100.000 euros. Por su parte, Valdenebro, calificó como "proyecto de gran envergadura" las intenciones que ambas administraciones tienen para desarrollar el complejo, aunque situó el desarrollo del mismo en el medio y largo plazo. El anuncio parece desbloquear la situación del yacimiento, que durante años estuvo abandonado por la Junta de Andalucía y fuera de las partidas de inversión. Los 100.000 euros del pasado año hicieron posible dotarlo de aseos, zona de descanso; reponer el perímetro que estaba dañado y estudiar la cávea del teatro sobre la que se pretende intervenir este año.