Aguilera y Valdenebro irán a primarias para decidir la candidata del PSOE de Ronda

Isabel Aguilera, secretaria general del PSOE en Ronda, y la actual alcaldesa de la ciudad, Teresa Valdenebro, se medirán en unas primarias para que los militantes socialistas decidan quién de las dos será la candidata en las próximas elecciones municipales. Los representantes de la candidatura de Valdenebro, según indicaron fuentes socialistas, entregaron ayer en la sede provincial los avales necesarios para concurrir en este proceso interno, aunque desde este sector se denunciaron hace varias semanas mediante un escrito presuntas irregularidades en afiliaciones tras la llegada de Aguilera y la actuación directa del ex concejal, Francisco Cañestro, que actualmente no es militante socialista.

Por ello, habían solicitado a la dirección nacional del PSOE que tomase la decisión de suspender las primarias e imponer una gestora en la Agrupación Socialista de Ronda, aunque hasta el momento esta petición no ha sido contestada por los máximos órganos de dirección socialista.

Los militantes votarán el próximo 17 de junio tras un plazo de información

De esta forma, aunque algunos de sus colaboradores cercanos le habrían recomendado a Valdenebro no acudir a dichas primarias para no validar un proceso al que consideran que no van en igualdad de condiciones, la regidora terminó por decantarse por acudir a este proceso de votación y se medirá con Aguilera. Ambos sectores mantienen desde hace meses un enfrentamiento soterrado que con este proceso terminó por hacerse público y ya no se ocultan los reproches. Recientemente, el concejal socialista Francisco Márquez no dudó en arremeter contra la actual dirección local en una rueda de prensa. Ahora la dirección provincial tendrá que validar los avales que han presentado ambas candidaturas y, una vez que se comprueben que tienen entre un 5% y un 10% de respaldo de la militancia, se abrirá el proceso que finalizará en una jornada de votación que tendrá lugar el próximo domingo 17 de junio.

Antes, entre el 1 y 5 de junio se producirá el plazo para la presentación de alegaciones y el día 6 de este mes se producirá la proclamación definitiva de candidaturas, tras lo que se iniciará un periodo de información a la militancia sobre las propuestas que realizan cada una de ellas. Ayer, tras confirmarse que ambas candidaturas han presentado los avales correspondientes, ninguna de las precandidatas quiso realizar declaraciones sobre este duelo que se decidirá en las urnas. Fuentes de ambos sectores insisten en dejar que sean los militantes socialistas rondeños, algo menos de 300, los que tomen libremente la decisión sobre el futuro de su formación.