La Alcaldía de Frigiliana pasa al PSOE tras prosperar la moción de censura

Por su parte, el hasta ayer alcalde de la localidad definió la moción de censura de "injusta e innecesaria" y, según dijo, "su fundamento está lleno de envidia, odio y falsedad". "Envidia porque las cosas se están haciendo bien, odio porque no soportan que en Frigiliana esté gobernando un alcalde del PP y falsedad por su contenido", dijo González, quien defendió su gestión y rebatió las acusaciones de los grupos firmantes de la moción de falta de consenso, diálogo con los socios de gobierno y transparencia, así como una supuesta parálisis del Consistorio "que no se cree nadie".

Con respecto a los que fueron sus socios de gobierno hasta marzo de 2016, dijeron sentirse "utilizados, engañados y traicionados". "Decidimos confiar en su palabra y firmar un pacto para que fuera nombrado alcalde, pero descubrimos que todo fue parte de una sutil estrategia, en la cual nos había colocado de simples peones para conseguir su objetivo final: gobernar de forma unilateral", afirmó Acosta, quien también advirtió a los socialistas de que su apoyo en la investidura "no es un cheque sin fondos ni un simple movimiento para cambiar los protagonistas del equipo de gobierno, sino el inicio de una nueva forma de entender el transcurso político local". De momento, según expusieron y confirmó el nuevo alcalde, los tres concejales andalucistas no entrarán en el Ejecutivo local y se mantendrán en la oposición, al menos, "de momento". Herrero indicó que será hoy cuando hagan el reparto de las delegaciones ya que hasta el momento no han podido dadas las circunstancias en las que se ha desarrollado el proceso.

El portavoz del PA, Francisco Acosta, que tras las elecciones de mayo de 2015 decidieron dar su apoyo a los populares para gobernar, reconocieron que interponer una moción de censura era "un hecho duro y complicado", aunque "no deja de ser una herramienta de responsabilidad política, que los grupos deben usar de forma coherente cuando tengan constancia de que la política del regidor no se está ajustando a lo previsto".

El PP intentó por segunda vez frenar el Pleno

El PP interpuso una denuncia en el juzgado para tratar de dejar sin validez el Pleno de ayer, que, según el secretario, se podía celebrar porque se daban "los requisitos necesarios" para la moción de censura. Iniciada la sesión, la Policía Local entregó al alto funcionario un auto en el que no admitía a trámite la denuncia de los populares. Esta formación basa su argumentación en el hecho de que los andalucistas desde el mes de noviembre habían manifestado públicamente y en un escrito en el que solicitaban información sobre el procedimiento para pasar al grupo no adscrito. De estar en él, no estarían legitimados para presentar una moción de censura. Es por ello que el pasado viernes el entonces alcalde José Antonio González convocó un Pleno extraordinario para dar cuenta de un decreto en el que los situaba en el grupo no adscrito. Andalucistas y socialistas llevaron un recurso al Juzgado exigiendo medidas cautelarísimas que le fueron concedidas.