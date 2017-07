Alertan de análisis falsos del agua en Ronda para vender purificadores

Aqualia, empresa concesionaria del Servicio Municipal de Agua en Ronda (Málaga), informó que en los últimos días se han detectado llamadas telefónicas y visitas a domicilios de la localidad, en las que, pretendiendo vender costosos aparatos purificadores, unas personas que en ocasiones dicen ser "del servicio de agua" pretenden realizar análisis de agua en el interior de dichos domicilios particulares.

Así, Aqualia aclaró que "en ningún caso" realiza este tipo de campañas comerciales y que todo uso de su nombre para esta actividad constituye un ilícito penal. "Estas personas están provocando confusión e intranquilidad a los usuarios en cuanto a la calidad del agua que consumen, llegando incluso a realizar una prueba química engañosa en la que el agua del grifo utilizada de muestra se pone oscura", indicaron desde Aqualia en una nota.

Aqualia afirma que no existen motivos para que los vecinos estén intranquilos por el agua

De esta manera, la intención de estas personas es convencer a los vecinos de la necesidad de adquirir costosos mecanismos de ósmosis o purificadores para "descontaminar" o "purificar".

La concesionaria del servicio de agua aseguró que cualquier agua, sea esta del grifo o embotellada, contiene sales minerales necesarias para nuestro organismo. La prueba que estas personas realizan consiste en aplicar un proceso electroquímico que hace reaccionar a esas sales minerales y oscurecerse, sin que esto signifique que el agua es de mala calidad o no potable, simplemente pone de manifiesto que esas sales minerales existen, pues de lo contrario estaríamos bebiendo agua destilada.

De hecho, si al agua tratada que dicha empresa considera "pura" gracias a su aparato le ponemos un poco de sal, se pondrá igualmente oscura y solo le habremos añadido inocua sal de mesa, nada de contaminantes peligrosos.

Asimismo, recordaron que el agua tiene que tener minerales y no debemos beber agua destilada ya que "nos deshidrataríamos al eliminar nuestros propios minerales".

Aqualia analiza diariamente el agua de la red de distribución en los puntos ya habilitados para ello, sin necesidad de acceder al interior de las viviendas. La regulación de los criterios de calidad que debe cumplir el agua de consumo está estrictamente controlada por la Autoridad Sanitaria que, en caso de que el agua tuviera cualquier problema, decretaría esta como no apta y adoptaría las medidas oportunas para asegurar la salud de los usuarios. No obstante, no existe ningún tipo de motivo que deba intranquilizar a los vecinos sobre la potabilidad del agua.