Alhaurín de la Torre facilita el cambio de nombre de transexuales

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre aprobó en su última sesión plenaria ordinaria del mes de agosto una moción para facilitar el cambio de nombre de personas transexuales y transgénero en determinados trámites administrativos de ámbito municipal. La propuesta fue presentada por el grupo de Alhaurín Despierta y salió adelante por unanimidad. El objetivo de esta iniciativa, según destacaron desde el Consistorio en un comunicado, es "evitar la discriminación por motivos de identidad de género", al tiempo de "sensibilizar a la población en el reconocimiento de los derechos de estas personas".

De esta forma, el Ayuntamiento da un paso más después de aprobar en 2015 el Plan Municipal contra la Homofobia y la Transfobia y se adapta a la Ley 2/2014 de Andalucía, que reconoce la capacidad de las entidades locales en este sentido dentro de su ámbito de competencias. Dicha ley establece una serie de reglas y criterios a considerar para hacer efectivo el cambio de nombre, considerando procedimientos y actividades que corresponden a los ayuntamientos, entre ellas, el acceso a los servicios vía web municipal; los diversos tipos de carné como biblioteca, joven, pensionista, etcétera; listados de procesos selectivos; listados de bolsas de trabajo; y, en general, toda aquella documentación de exposición pública, como relaciones de talleres, cursos, seminarios, calificaciones de procesos selectivos o censos para las elecciones sindicales o elecciones de consejos sociales.

Podrán acogerse a este procedimiento tanto la ciudadanía como el personal del Ayuntamiento, siempre que no se entre en contradicción con una norma superior. En la moción aprobada se delega en la Concejalía de Bienestar Social e Igualdad la aplicación de este proceso, y se señala que las solicitudes serán formuladas por las personas interesadas o, en su caso, representantes legales. Los trámites serán gratuitos y no requerirán de intermediación alguna, sin que en ningún caso sea obligatorio aportar documentación médica. No obstante, se advierte de que cuando la naturaleza de la gestión administrativa haga necesario registrar los datos que obran en el DNI, se recogerán las iniciales del nombre legal, los apellidos completos y el nombre elegido por razones de indetidad de género.