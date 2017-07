Anillamiento en secano

Viernes por la tarde, comienza el movimiento de voluntarios en los alrededores del colegio público de Fuente de Piedra, es la señal inequívoca de que el anillamiento de flamencos vive sus momentos previos. Saludos, preguntas de rigor sobre la familia y conocidos y, tras ello, toca mirar los grupos, horas de salida, desayuno y asistir a la reunión en la que los técnicos de este evento explican a los casi 500 voluntarios cómo se iba a realizar en este año y las zonas por las que tienen que entrar.

Tras la charla informativa tocaba comer algo rápido y descansar, ya que la hora de salida hacia el interior de la Laguna de Fuente de Piedra estaba marcada para las 5:15, antes había que desayunar o tomar un café, para lo que la organización facilita el mismo en un bar del municipio. También algunos hoteles de municipios cercanos decidieron abrir su bar para atender a los voluntarios que se alojaban en su establecimiento antes de partir.

Tras todos los actos previos, la fila de vehículos se encaminó hacia el interior de la Laguna, aunque en esta ocasión se ha secado y tan solo conserva algunas pequeñas zonas de interior con algo de agua. Fue, prácticamente, un anillamiento en seco, aunque el fango sí que estuvo presente durante la maniobra envolvente para rodear a los pollos de los flamencos y dirigirlos hacia el corral de captura que estaba situado junto a una de las orillas.

Antes, tras dejar los coches, tocó recoger las imprescindible cañas para apoyarse durante el camino por el fango en absoluto silencio y bajo las órdenes de cada coordinador de grupo, que a su vez reciben las órdenes desde un punto elevando de Manuel Rendón, auténtico mentor del anillamiento y que marca el ritmo con mano de hierro y dirige a sus "tropas" sobre el terreno como si de una operación militar se tratase. Y es que el más mínimo error puede dar al traste con el anillamiento, por lo que, cada vez que detecta el más mínimo error o avance excesivo, ordena corregirlo. Las órdenes, en el silencio de la noche, repican una y otra vez en las emisoras de los jefes y coordinadores de los grupos, que se encargan de hacerlas cumplir.

Conforme avanzaba la mañana y tras llegar las primeras luces del día, los voluntarios reciben la orden de avanzar sobre los pollos, en línea recta y con una distancia de unos dos metros entre ellos, para no dejar que se escapen los jóvenes flamencos, para lo que se ayudan de las cañas para evitar su huida.

Mientras tanto, los mayores alzan el vuelo para escapar de esta trampa que desconocen que no es para ellos, volando sobre las cabezas de los voluntarios y dejando en cielo que comenzaba a ponerse rojizo con el amanecer lleno de flamencos, dejando bellas estampas que hicieron las delicias de los voluntarios mientras iban avanzando lentamente.

Tras unos minutos, los pollos finalmente llegan al corral el número suficiente para anillar los 600 que están estipulados, lo que servirá a los ornitólogos para que puedan observar el comportamiento de estas aves sin necesidad de tener que capturarlas y saber qué uso hacen de los humedales.

Tras la captura, llegó el momento de anillar, pesar y medir cada uno de los ejemplares, algo que se hizo de forma manual y en el menor tiempo posible, para causar el menor estrés a los animales.

Terminado el proceso, se procedió a la suelta del resto de ejemplares, que salen entre dos paredes humanas y a las que se advierte que no se puede aplaudir hasta que los pollos no se hayan retirado, aunque alguno no pudo reprimirse e hizo un pequeño amago de aplauso.

Durante todo este tiempo algunos voluntarios comentaron entre ellos lo bonita que había sido la actividad, tanto en la entrada para la recogida como posteriormente en el corral, aunque muchos de ellos tuvieron que aguantar los picotazos de algunos flamencos que, aunque pequeños, no estaban dispuestos a no plantar batalla ante lo desconocido de su destino. "Si te agarra bien duele", comentaba uno de los participantes mientras trataba de evitar que el pollo que mantenía en sus brazos volviese a picarle. La mayoría de ellos están dispuestos a volver a participar en este tipo de actividades. En cuanto al humedal antequerano, este año acogió a 19.000 parejas reproductoras de flamencos, que han tenido un total de 10.000 pollos.

El evento contó con la presencia del viceconsejero de Medio Ambiente, José Luis Hernández, que destacó la importancia de la red de humedales de Andalucía, de hecho, los flamencos que se reproducen en Fuente de Piedra obtienen gran parte de su alimento en Doñana.

La actividad de anillamiento de los pollos de flamenco en la Laguna de Fuente de Piedra se ha convertido, tras 31 años, en uno de los acontecimientos más importantes de participación de voluntariado ambiental.

Hasta la laguna malagueña se desplazan anualmente voluntarios, investigadores, anilladores y amantes de la naturaleza de todo el territorio andaluz y nacional. De igual modo que en años anteriores, en esta ocasión también se ha contado con la colaboración de la Obra Socio-Cultural de Unicaja y el Ayuntamiento de Fuente de Piedra en el anillamiento.