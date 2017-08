Anulan todos los recibos del IBI de las pedanías rondeñas al no aplicarse las bonificaciones

El delegado municipal de Hacienda del Ayuntamiento de Ronda, Álvaro Carreño, anunció ayer que el Consistorio ha iniciado una revisión de oficio de los recibos del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en las pedanías rondeñas, tras detectarse que debido a un error informático que achacan al Patronato Provincial de Recaudación de la Diputación Provincial de Málaga no se han aplicado los descuentos aprobados por el pleno municipal para amortiguar el incremento de este impuesto.

Carreño explicó que debido a este error desde el organismo que gestiona los cobros de impuestos se ha procedido al cobro total del recibo a los propietarios de viviendas y terrenos, sin que hayan sido tenidos en consideración los descuentos previstos para las diferentes pedanías rondeñas, por lo que se recomienda a los afectados que presenten la correspondiente reclamación ante el Ayuntamiento de Ronda o utilizando como vía de comunicación a los diferentes alcaldes pedáneos para tramitar la correspondiente reclamación ante el Consistorio.

El edil indicó que en El Chantre, Los Villalones y Puerto Sauco cuentan con una bonificación es del 25%, mientras que en el caso de La Cimada y Los Prados alcanza el 50%, por lo que los recibos que han llegado a las viviendas reflejaban un notable incremento sobre el de años anteriores. Todas estas poblaciones son pequeños núcleos de población situados dentro del término municipal rondeño, alguno de ellos situados a una considerable distancia del casco urbano principal, por lo que cuentan con este trato diferenciado en este impuesto por parte del Consistorio rondeño.

El responsable de Hacienda asegura que el error se detectó hace aproximadamente un mes cuando los vecinos de estas pedanías empezaron a recibir los recibos del IBI, tras lo que se indica que se inició el procedimiento para proceder a la anulación de todos los recibidos emitidos para estas zonas, aunque algunos ya han sido abonados al estar domiciliados o haber procedido los propietarios a su pago. En estos casos también tendrán que proceder a interponer la correspondiente reclamación.

"Es importante que, aunque se está realizando una revisión de oficio por parte del Ayuntamiento, aquellos ciudadanos que tengan la certeza de que se le haya cobrado reclamen para que no haya problema a la hora de devolverles", indicó Carreño, que compareció ayer antes los medios de comunicación para hacer público lo que había ocurrido.

Aunque esta ha sido un error generalizado, también se estarían produciendo reclamaciones por la inclusión de elementos que los propietarios aseguran que no son vivienda o por el aumento de metros que aseguran que no han realizado. No obstante, en estos casos se trataría de temas aislados y que se tendrán que resolver en función de las reclamaciones que los propietarios aseguran haber realizado para que les aclaren a qué se debe esas inclusiones, que se enmarcarían dentro de la revisión catastral de los inmuebles. En uno de los casos asegura que le han ampliado los metros de vivienda sin haberlo hecho.