Aparcan sin fecha la modernización de la línea entre Ronda y Bobadilla

Manuel Niño, secretario general de Infraestructuras del Ministerio de Fomento, limitó ayer a 340 millones de euros la inversión prevista por el Gobierno hasta 2020 para la modernización de la línea ferroviaria Algeciras-Bobadilla. El presupuesto calculado para la culminación del proyecto asciende a 1.280 millones de euros. La diferencia entre una cifra y otra son los más de 850 millones de euros que precisa uno de los tramos de la línea, entre Ronda y Antequera.

En este sentido, en el encuentro referido por Niño del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, con empresarios del Campo de Gibraltar, el Gobierno se comprometió a que la Algeciras-Bobadilla sería una realidad en 2020, pero no dio detalles sobre el tramo entre Antequera y Ronda. El portavoz del grupo municipal socialista de Algeciras, Fernando Silva, espetó tras salir de la reunión: "Del Antequera-Ronda no están dispuestos a hablar. Aquí no han hablado, por más preguntas que se le han hecho".

El Gobierno se había comprometido a tener la reforma completada en el año 2020

De este modo, la anunciada llegada de la velocidad alta a Ronda, en un primer momento se dijo directamente AVE, vuelve a sufrir un nuevo retraso, ya que se anunció su llegada a la ciudad para el año 2011 en un primer momento. En este tiempo los gobiernos de PSOE y PP han ido retrasando dicha fecha, hasta llegar a este momento de quedar fuera de los plazos previstos.

El secretario general de Infraestructuras visitó Algeciras para mantener un encuentro con representantes políticos, económicos y sociales. Preguntado tras ofrecer la cifra de 340 millones sobre si no haría falta más dinero para completar el proyecto, Niño contestó: "Es la inversión que tenemos prevista para la renovación de la vía, la mejora de instalaciones de seguridad y la electrificación. Es el presupuesto que tenemos estimado, que coincide con la valoración que ya realizamos en una presentación que hubo a los empresarios en 2015 y en una reunión con el ministro De la Serna en mayo".

En una nota de prensa posterior, el Ayuntamiento algecireño detalló que los 340 millones se dedicarán concretamente a la renovación de la vía con tres rieles de 60kg/m -las de mayor categoría que se instalan en la actualidad- que permitan su uso por trenes tanto de ancho ibérico como de ancho internacional; la electrificación de la vía; la construcción de las vías de apartaderos y la mejora de la seguridad con bloqueos automáticos (en lugar de los mecánicos actuales), permitiendo todo ello reducir los tiempos de tránsito al poder alcanzar los 160km/h, reducir los costes para las operadoras y duplicar la capacidad de la línea de 28 a 56 surcos (usos de trenes) diarios. Además habrá actuaciones en las estaciones de Algeciras, San Roque-La Línea, Los Barrios, Castellar y, especialmente, en San Roque Mercancías, así como otras en las estructuras como un nuevo puente de hormigón sobre el río Guadacorte.

La Algeciras-Bobadilla (176 kilómetros) está subdividida en tres tramos: Bobadilla-Ronda, Ronda-San Pablo y San Pablo-Algeciras. El único tramo en el que se ha ejecutado la renovación de vía e infraestructura es el central y el último de esos tramos es el que se reactiva ahora. El primero, sobre el que se acrecentaron las dudas ayer, tiene 65 kilómetros de longitud y es el más costoso (860 millones de euros). La visita de ayer del secretario de Estado tenía como objetivo ofrecer un cronograma de las actuaciones. Niño solo mencionó ante la prensa que la inversión será de 340 millones hasta 2020, 158 de los cuales son de fondos europeos Feder.