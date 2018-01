Archidona reclama más agentes de la Guardia Civil para su cuartel

La alcaldesa de Archidona, Mercedes Montero, ante la próxima inauguración de la cárcel situada dentro de su término municipal, reclamó ayer un incremento del número de efectivos de la Guardia Civil con los que cuenta la localidad. La regidora argumentó para ello el previsible aumento de la población del municipio y de las visitas a la localidad de los familiares de las personas que allí sean internadas, por lo que reclamó que el número de agentes pase de 13 a 23.

Además, también han pedido que se introduzcan mejoras en la Casa Cuartel para poder así acoger a aquellos guardias de la unidad de vigilancia del centro penitenciario, que se estima que sean unos 80, para que puedan elegir residir en las instalaciones. En este sentido, lamentó que desde que se inició el proceso de construcción del centro penitenciario hasta el momento desde el Gobierno central no se hayan realizando estas mejoras que permitirían ofrecer esta opción de residencia a los agentes. Montero lamentó que desde que el Partido Popular está al frente del Gobierno central no se hayan realizado mejoras en las instalaciones y que las pequeñas actuaciones que se han acometido han sido por parte del Consistorio, aunque recordó que no es el competente para ello.

Por su parte, el diputado nacional del PSOE, Miguel Ángel Heredia, exigió al Gobierno central que cumpla el compromiso adquirido cuando se anunció la construcción de la cárcel de Archidona, que era la ampliación de las instalaciones de su cuartel. Heredia también respaldó la petición de la alcaldesa para que se incremente el número de efectivos de la Guardia Civil en el municipio, además de por el incremento de la población que se prevé, por el aumento de robos que se están produciendo en las zonas rurales.