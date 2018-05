Archivan la denuncia contra el ex alcalde de Cortes de la Frontera Antonio Granero

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Ronda ha decidido archivar provisionalmente las actuaciones que se estaban siguiendo contra el ex alcalde de Cortes de la Frontera Antonio Granero al considerar que no existen indicios suficientes para mantener las acusaciones por las que había sido denunciado. En esta denuncia se aseguraba que el alcalde del municipio (en aquel momento) y un concejal habían cometido irregularidades en la contratación de personal y la adjudicación del corcho, al tiempo que se apuntaba que habían cobrado cantidades irregularmente disponiendo de fondos públicos y beneficiados a ciertos empresarios, según recoge el propio auto de la jueza en el que se considera que tras la pertinente investigación por parte de la Guardia Civil no hay pruebas para poder imputarle estos hechos a los dos denunciados.

"De las diligencias instructoras practicadas no puede concluirse que los hechos investigados sean constitutivos presuntamente de delitos de malversación y prevaricación, ya que no existe soporte para sostener que los denunciados, el concejal y el alcalde, cometieran conducta delictiva", señala el auto.

Además, la jueza añade que "de la prueba practicada no se observa ilegalidad para soportar la imputaciones por delito, y no basta con la detección de irregularidades administrativas, a salvo los problemas existentes entre los grupos políticos del Consistorio, claramente evidentes, que deberían resolverse por la vía correspondiente". De igual modo, mantiene en su escrito que no existen "pruebas evidentes" y habla de "conjeturas y reuniones, sin testigo directo ni prueba alguna".