La Audiencia suspende el juicio al alcalde de Benamocarra

La Audiencia de Málaga ha suspendido el juicio previsto ayer al alcalde de Benamocarra, Abdeslam Lucena, por denegar información municipal a la oposición, con el fin de determinar si es o no el órgano competente para el enjuiciamiento de esta causa. La Fiscalía acusa a Lucena de dos delitos continuados contra los derechos cívicos, mientras que la acusación particular, en representación de un ex edil, le achaca este delito y otro también continuado de prevaricación. El fiscal ha planteado en las cuestiones previas que la competencia para este juicio tendría que ser de un juzgado de lo Penal, debido a la pena máxima en abstracto prevista para el delito de prevaricación. La defensa del acusado han planteado también que la competencia es de un juzgado de lo penal y, además, ha alegado la nulidad de todas las actuaciones por falta de fundamentación de varias resoluciones. El letrado del regidor ha planteado que se ha causado indefensión a su cliente y que se ha vulnerado el derecho a un juez predeterminado por ley, entre otros.