Barón anuncia que no se presentará a la presidencia del PP de Antequera

El alcalde de Antequera, Manuel Barón, anunció ayer que no se presentará a la reelección como presidente del Partido Popular antequerano, formación de la que llevaba siendo su máximo responsable durante los últimos cuatro años y medio. Barón explicó que daba por concluida su etapa al frente de su partido al considerar "cumplidos" los objetivos que se había marcado para renovar la estructura del mismo y también haber adaptado la formación a la ley de partidos.

"Me siento muy orgulloso de estos cuatro años al frente del Partido Popular", señaló Barón a la hora de valorar su gestión al frente de la formación. Ahora, el regidor popular anuncia que espera la llegada de personas nuevas y no ocultó sus preferencias por la cara que le gustaría que se hiciese cargo de la formación a nivel local, que no es otra que la de su actual primer teniente de alcalde en el Consistorio antequerano y portavoz del PP de Málaga, José Ramón Carmona. "Tendrá todo mi apoyo si decide presentarse, creo que la persona adecuada", señaló.

El todavía presidente se mostró muy satisfecho con el trabajo interno hecho y con el momento en el que se realiza el relevo, ya que el PP lleva dos mayorías absolutas consecutivas en el Ayuntamiento de Antequera "Ahora me voy a dedicar en cuerpo y alma al Ayuntamiento durante los próximos dos años", dijo Barón, que lleva 6 años al frente del Consistorio tras conseguir dos victorias electorales en las dos últimas convocatorias de elecciones municipales que han tenido lugar.

El regidor también mantuvo su convencimiento de que los mandatos de debe ser de un máximo de 8 años, insistiendo en señalar que "si me pregunta usted hoy, a día 13 de junio, le digo que sigo pensando lo mismo". No obstante, sí que reconocía que existe una sola posibilidad de que la rompa, que sería "por Antequera, es la única opción". En este sentido, explicó que todavía quedan dos años hasta las próximas elecciones municipales y que le resulta "imposible" saber que puede pasar en este tiempo, aunque insistió en señalar mantendrá la misma "si todo marcha según lo previsto".

En este sentido, también recalcó que la elección del candidato a la Alcaldía no es lo que se debate en estos momentos y será un asunto que se tengan que abordar mucho más adelante. En cuanto a otras posibles aspiraciones, Barón mantiene que sigue mirando exclusivamente a Antequera, "yo solo Antequera", por lo que rechazó que su decisión de no seguir al frente del Partido Popular antequerano pueda tener otro tipo de aspiraciones. Además, también resaltó que se decida hacer un cambio cuando todo marcha favorablemente y no en un crisis.