Bendodo solicita a Barón que por Antequera sea el candidato del PP

Cerrado el debate sobre el candidato del PP a la Alcaldía de Málaga, el presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo, parece haber tomado también la iniciativa para convencer al alcalde de Antequera, Manuel Barón, de que repita como candidato de los populares en las próximas elecciones municipales. En este sentido, Bendodo ha pedido personalmente a Barón que repita como cabeza de lista, algo que el alcalde antequerano reconocía ayer, señalando que "mi amigo Elías me ha pedido que, por Antequera, no puedo decir que no a este ofrecimiento", aunque el regidor no dio todavía una respuesta a su partido, algo que se espera que haga en los próximos días.

No obstante, todo hace indicar que Barón repetirá como cabeza de lista de los populares. Y es que recientemente el regidor, en unas declaraciones a este periódico, indicaba que no sabría decir que no a Antequera y tampoco a su "amigo" Elías , al que el regidor antequerano considera mucho más que un compañero de partido político. Mientras tanto, el presidente del Partido Popular de Antequera, José Ramón Carmona, reconocía también que dicho ofrecimiento se había producido, coincidiendo en señalar que el alcalde no había dado una respuesta, indicando que "no dijo que no, aunque tampoco que sí". El propio Carmona, en diferentes ocasiones, señaló a Barón como el "mejor" candidato que podría tener, aunque en todo momento insistieron en respetar los tiempos del regidor para tomar una decisión sobre su futuro, aunque todo hace que resolverá a corto plazo. Además, desde el entorno más próximo al alcalde también hace semanas que salen mensajes en la misma dirección, pidiendo al regidor que tome la decisión de repetir como candidato del PP antequerano, al considerar que es la mejor de las opciones.