El CD Ronda no recibirá subvención sin justificación

La alcaldesa de Ronda, Teresa Valdenebro, rechazó ayer el ultimátum dado por el presidente del CD Ronda, José Manuel Ortega, en el que advertía que entregarían todos los equipos del club al Consistorio si en una semana no habían recibido el pago de los 17.500 euros pendientes de la subvención municipal. "El Club Deportivo Ronda no va a ser más que otro colectivo de la ciudad", afirmó con rotundidad Valdenebro al ser preguntada por los periodistas por este asunto.

En este sentido, explicó que la directiva del club no ha justificado los gastos para poder recibir la última de las cantidades pendientes, aunque en la última reunión mantenida se habrían comprometido a realizarlo al día siguiente, pero "no hemos tenido noticias", dijo Valdenebro. De igual modo, la regidora también rechazó las acusaciones sobre falta de apoyo al club, recordando que mientras la delegación de Obras no había tenido partida para inversiones o los responsables de Pedanías habían contado con 26.000 euros de presupuestos, al CD Ronda se habían destinado 70.000 euros.

Valdenebro insistió en la mala gestión económica de la junta directiva del club

La regidora acusó a la junta directiva de ser la responsable de no tener una adecuada gestión económica, al tiempo que mantuvo que al club no se le exige más que a cualquier otro colectivo de la ciudad, que también están obligados a justificar los gastos realizados antes de poder recibir la aportación municipal.

En cuanto a las "trabas" que desde el club aseguran que han encontrado, como la negativa a ceder la explotación de la publicidad del campo de fútbol o la gestión del todavía cerrado albergue municipal, Valdenebro señaló que "me gustaría que alguna vez me propusiesen algo legal", ya que la regidora mantuvo que se trata de temas que tienen que ser adjudicados mediante licitación y no de forma directa. Valdenebro insistió en que se trata de un "club privado", con el que el Consistorio no tiene ningún tipo de vinculación contractual, ni con el club y tampoco con los entrenadores o trabajadores. "El Ayuntamiento no se puede hacer cargo de la mala, mediana o buena gestión", dijo Valdenebro.

Por otra parte, exigió a la directiva que exija responsabilidades al anterior concejal de Deportes del PP el incumplimiento del convenio que en su momento firmó con el club.