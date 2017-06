Campillos pide "auxilio" para solventar el problema de agua

El alcalde de Campillos, Francisco Guerrero (IU), solicitó ayer "auxilio" a la Junta de Andalucía para que ayude en la solución de los problemas "agónicos" de agua que tiene el municipio y que obliga a abastecer con camiones cisterna cuando se producen averías, algo cada vez más frecuente por el mal estado de la principal tubería, de 21 kilómetros. Precisamente, este lunes se produjo la última avería en la red de agua de Majavea, principal vía de llegada de agua potable al municipio, lo que provocó de nuevo cortes de agua en la localidad. El alcalde agredeció la paciencia de la ciudadanía ante los continuos problemas de averías y abastecimiento.

Así, a pesar de haber tenido varias reuniones con representantes de la Junta de Andalucía, las soluciones planteadas, dijo que "son esperar al trasvase de Iznájar, que no llegaría antes de 2023; o un canon local de infraestructuras, es decir, que el coste lo pagaran los vecinos; pero no dan dinero porque dicen que es competencia local".

El regidor recordó, no obstante, que la tubería que se debe cambiar es de fibrocemento, un material considerado peligroso, "y ahí sí tiene competencias la Junta de Andalucía por una directiva europea y por una Proposición No de Ley aprobada también por el PSOE en el Parlamento andaluz". "La Junta sigue diciendo que paguen los vecinos pero con el canon local del que hablan sólo se podría pagar un millón de euros", apuntó. Guerrero lamentado, durante su intervención en la Tribuna de Alcaldes de la Diputación de Málaga durante la sesión plenaria de ayer, que la Junta "mire para otro lado y no ayuda en una situación tan dramática". La tubería, recordó, tiene una vida que "ha caducado" y es necesario cambiarla.

"Cada vez que se rompe la tubería hay que desaguar 21 kilómetros de red y volver a llenarla cuando se arregle y eso puede tardar ocho o nueve horas y en ese tiempo, sobre todo las partes altas, pueden quedar desabastecida. Es algo muy agónico", reiteró.

También criticó que las respuestas que se han dado sobre este asunto "no han sido por parte de la Junta sino del PSOE" y lamentó que el exdiputado provincial socialista Cristóbal Fernández, y el parlamentario andaluz de este partido, también de Campillos, Diego Pérez, "digan que es una competencia local. Es una irresponsabilidad".

Tras agradecer la disposición del presidente de la Diputación de Málaga, Elías Bendodo, su compromiso de financiar el 50% de la obra necesaria; el alcalde de esta localidad incidió en que ya no piden ayuda sino "auxilio" ante una "situación diaria de agonía" en el municipio.