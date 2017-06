La Ciudad del Tajo acoge el rodaje de un anuncio para Corea del SurPiden que la indemnización por el Palacio de Rey Moro se use para su recuperación

El Ayuntamiento de Ronda ha informado que este fin de semana la productora Team Works Production se desplazó hasta Ronda para realizar el rodaje del spot coreano "Hwaerak", cuya fecha de publicación y emisión está prevista para el mes de julio en Corea del Sur.

El equipo de grabación, que permaneció en la ciudad durante tres días, estuvo formado por un total de 55 personas que trabajaron en localizaciones tan conocidas como el Paseo Central de la Alameda, los exteriores de la Plaza de Toros y el Arco de Felipe V, entre otras zonas de Ronda. También se grabaron imágenes del Camino de Los Molinos o el Tajo.

La productora Team Works Production lleva desde el año 2000 suministrando servicios de producción de calidad para cine y televisión, publicidad, vídeos musicales, etc. Es además una filial de Only 925, una de las mayores productoras de España.

La nueva grabación llega cuando todavía se mantiene en las calles y templos rondeños el rodaje de la película 'Mi querida cofradía', que durará varios meses y que hace que las cámaras y equipos de cine se hayan convertido en un habitual en las calles de la ciudad.

Además, también se rodó recientemente el programa Factor Riesgo en su versión para la India, lo que también desplazó durante varias semanas a un numeroso equipo técnico y humano, además de los famosos de aquel país que eran los participantes del programa. De momento, parece que la racha no se corta y la ciudad sigue siendo un gran atractivo para aquellas empresas que están pensando en realizar rodajes en ciudades monumentales, como es el caso rondeño. También la animación se fijó en la ciudad.

La propiedad del Palacio de Rey Moro, que hoy mantendrá un encuentro con respondables del Ayuntamiento de Ronda, planterá que la indemnización de 93.000 euros que debe recibir por el incumplimiento del convenio urbanístico por parte del Consistorio, se use para continuar la rehabilitación del inmueble. Recientemente, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) dio la razón a los propietarios en el pleito que mantenía con el Ayuntamiento al considerar que la Administración local no había cumplido con las obligaciones adquiridas en el convenio firmado para la construcción de un hotel de 5 estrellas. En concreto, se considera probado que el Consistorio no tramitó el plan especial para cambiar el uso de los inmuebles y calificarlo como hotelero y turístico.