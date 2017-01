Conciliación familiar para un mejor rendimiento laboral

En los días previos a las vacaciones navideñas se intensificó el debate sobre la necesidad de introducir cambios horarios en la jornada laboral para fomentar la conciliación familiar, una estrategia que mientras se debate a nivel político, ya aplican algunas empresas en su día a día. Una de estas empresas que en la provincia de Málaga ha introducido cambios para que sus trabajadores puedan compaginar mejor su trabajo con su familia ha sido la cadena rondeña de tiendas deportivas Cary Intersport, que cambió su sistemas de horarios el pasado mes de septiembre.

En concreto, según explica Charo Carrasco, responsable de recursos humanos de esta empresa con casi 40 empleados, desde ese momento se diseñó un sistema para que aquellos trabajadores que tienen hijos puedan tener un horario continuado que les permita compatibilizar mejor su actividad profesional y sus obligaciones familiares. De hecho, las dependientas que son madres han pasado a tener horario exclusivamente de mañana y tan solo trabajan una tarde, generalmente los sábados, para poder completar las horas que tienen establecidas en sus contratos y no perder ingresos.

Además, también uno de los dependientes varones que tiene un hijo también cuenta con un horario de jornada intensiva que le permite salir a las 17:00 y así tener la tarde libre para poder estar con su familia. Las dependientas se son madres se muestran muy satisfechas con el cambio introducido por la empresa, hasta el punto de que una de ellas cuenta con un horario especial para que puede atender a sus dos hijos antes de entrar a trabaja. "Si la empresa no me diese esa facilidad tendría que dejar de trabajar, porque yo no tengo la posibilidad de dejarle mis hijos a otra persona", afirma Paloma.

Mientras tanto, la responsable de recursos humanos asegura que con los cambios el ambiente se trabajo es mejor, algo que considera fundamental para incrementar el rendimiento de sus trabajadores. "Si el trabajador está contento, el cliente está contento", y es que Carrasco resalta la importancia que tiene un empleado contento a la hora de tratar con un cliente. Por otra parte, también han cambiado las formas de retribución de los días festivos que deciden abrir las tiendas, pasando de ofrecer descanso a pagar por trabajar, medida con la que han desaparecido también los problemas a la hora de encontrar empleados dispuestos a trabajar esos días.

A todas estas medidas se añaden otras, como la libertad de los empleados para cambiar los turnos con sus compañeros en caso de que sea necesario, para lo que únicamente necesitan ponerse de acuerdo y comunicar a la empresa la decisión. Unos cambios que han sido introducidos, reconoce Charo Carrasco, tras su propia experiencia al ser madre y ver las complejidades que suponía el tener turnos partidos y atender las obligaciones familiares que ello conlleva.