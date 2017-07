Corcheros, un trabajo solo para especialistas

Los corcheros, aunque son un profesión en retroceso, siguen siendo profesionales esenciales para extraer uno de los productos que mayores ingresos generan en las arcas municipales de Ronda y Cortes de la Frontera, las dos localidades de la Serranía que poseen una mayor extensión de alcornocal y que todos los años realizan campaña de saca. En las cuadrillas reconocen que se trata de un trabajo "duro", aunque algunos de ellos le ponen un chispa de gracia y visión positiva, señalando que "podemos perder unos 14 kilos en 40 días".

Un trabajo que resulta especialmente complejo el primer año, hasta que se consigue dominar la técnica del hacha, en la que, lejos de lo que pueda parecer, la fuerza no es el elemento principal, aunque en los inicios esa creencia hace que todavía sea más dura la jornada laboral, hasta el punto de que muchos no vuelven al año siguiente. A pesar de ello, en la actualidad la mayoría de los integrantes de las cuadrillas son jóvenes y también se han incorporado algunas mujeres. En concreto, en el caso de Ronda son dos de Cortes de la Frontera las que trabajan en el patio de pesaje como fieles pesadoras. Ellas son una más de la cuadrilla, no hay diferencias a la hora de trabajar, aunque no es muy frecuente encontrar mujeres en los trabajos del monte.

Allí también se encuentra un agente de la Patrulla Verde de la Policía Local rondeña, que ejerce la misma labor pero para el Consistorio, además de ejercer labores de vigilancia una vez que la noche cae, las hachas dejan de sonar y el silencio se hace dueño de este inmenso bosque de 11.000 hectáreas. Este año no hay caserío disponible y los agentes han tenido que instalar un campamento bajo la arboleda. Tiendas de campaña para dormir y almacén, cocina improvisada, ducha al aire libre y alacena, No falta las sillas y la mesa sobre la que reposa un botijo con agua fresca y una cafetera.

En estos días es José María Pinzón el encargado de realizar este trabajo, aunque se releva cada dos semanas con otros dos compañeros, lo que conlleva que los patios de almacenamiento del Consistorio rondeño cuenten con vigilancia las 24 horas, lo que hasta el momento evitó que se produjesen robos.

Mientras, en el interior del bosque la imagen se repite cada año, con el clásico ruido del golpeteo constante de los hacheros que delata su posición, mientras los arrieros con sus mulos transportan el corcho hasta los puntos de acceso para los tractores. "Este año las corchas están buenas", dicho uno de los corcheros, que destaca que son muchos los rulos que se están extrayendo de los troncos. Eso sí, el intenso calor hace que el agua se convierta en amiga inseparable para poder rendir. Además, cada cierto tiempo, el jefe de la cuadrilla hace una pequeña parada para el descanso del personal y así evitar el agotamiento de un trabajo meramente físico. Tras unos minutos para las bromas y las risas, de las que no escapa ni el delegado municipal de Montes del Ayuntamiento de Ronda, Rafael Flores, para pedirle que recupere la comida de final de campaña, toca volver a la cadencia del golpeo milimétrico para cortar el corcho sin dañar el tronco del árbol.

Unos trabajos que se desarrollan bajo la supervisión de los técnicos de la delegación municipal de Montes de Ronda, que acuden a la zona de trabajo cada día. Estos trabajos, además de la generación de puestos de trabajo en ambos municipios, también supone un importante ingreso. En el caso rondeño este año se estima que será de unos 600.000 euros, una cantidad que será similar en Cortes de la Frontera, aunque este municipio cuenta con un mayor extensión pero tiene un precio fijo más bajo.