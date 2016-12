Cortes de la Frontera, situación límite

La situación del Ayuntamiento de Cortes de la Frontera, en el pasado uno de los más ricos de la Serranía de Ronda, ha llevado a todas las fuerzas políticas con representación a unirse para reclamar a las administraciones superiores, en especial a la Diputación de Málaga, una solución para encontrar una solución a la grave situación económica por la que pasan las arcas municipales.

La Coporación municipal, junto a los trabajadores, tienen convocado para hoy un acto en el que dar lectura a un manifiesto para denunciar la situación por la que están pasando y reclamar ayudas de la Diputación de Málaga, algo que aseguran que ya se está haciendo en otras provincias andaluzas con los municipios que se encuentran en una situación económica delicada.

Este acto que llega un día antes de la reunión prevista para este jueves en la que está previsto analizar el problema de Cortes de la Frontera y las posibles vías de ayuda.

En este encuentro está previsto que estén presentes los diferentes grupos con representación en el ente supramunicipal y un representante de cada uno de los partidos de Cortes de la Frontera, además de los técnicos de la institución provincial.

En este sentido, el alcalde de Cortes de la Frontera, José Damián González, expresó su deseo de que puedan conseguir resultados positivos en este encuentro, una vez que Diputación habilitó una partida de 500.000 euros para municipios con problemas económicos, aunque hasta el momento se había defendido que no podían otorgar ayudas para el pago de nóminas.

A pesar de tener puestas esperanzas en este encuentro, los diferentes grupos decidieron ayer seguir adelante con su acto de reivindicación, al no existir ningún tipo de acuerdo concreto cerrado y la situación ser límite, y es que no se trata solo de las nóminas, también la deuda a proveedores está provocando que varios edificios públicos ya no tengan suministro eléctrico y pese una advertencia de corte sobre otros contadores no considerados esenciales.

La Casa de la Cultura ha sido la última de las dependencias públicas en quedarse sin luz, al tiempo que las instalaciones de la guardería, servicios sociales -gestionados por la propia Diputación de Málaga- o el polideportivo municipal están en la cuerda floja y podrían ser los próximos en quedarse sin suministro.

Una situación que se deriva de los tres millones de euros que tienen pendientes de pago a proveedores.