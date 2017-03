C's reclama una solución para los problemas de luz del hospital de Cártama

La diputada provincial de Ciudadanos, Teresa Pardo, ha enviado una petición por Registro en la Diputación de Málaga para que el presidente de la institución, Elías Bendodo, solicite una reunión con Endesa para solucionar los problemas de suministro eléctrico en el Hospital del Guadalhorce.

Pardo indicó que han tenido noticias de que la apertura total del centro sanitario "sigue sin cumplirse", algo que la Junta de Andalucía "achaca a la falta de dotación de suministro eléctrico para todo el hospital".

Al parecer, continuó, "Endesa plantea a su vez problemas de gestión administrativa para poder abordar la solución".

De ahí la solicitud de Pardo de que Bendodo se reúna con el responsable de Endesa en Málaga, el alcalde de Cártama y la propia diputada de Cs, que también es concejala en ese municipio, "para desbloquear la puesta en marcha de un centro hospitalario demandado por los vecinos del Valle del Guadalhorce desde hace más de una década, y que ofrecería atención hospitalaria a una población de 105.000 personas".

"Desde Ciudadanos no queremos otra cosa que dotar adecuadamente de atención sanitaria a la población del Valle del Guadalhorce, así que haremos todo cuanto esté en nuestra mano para lograrlo, pese a los obstáculos que están surgiendo. Los políticos estamos para eso; para dar soluciones a los problemas de los ciudadanos", señaló la diputada provincial.

Pardo realiza esta petición a la Diputación porque fue la institución que sufragó las obras del vial de acceso y se hizo cargo del pago, casi 800.000 euros, del suministro eléctrico a Endesa para que el proyecto se desbloquease.

El centro hospitalario se abrió de forma parcial en junio de 2016 tras cuatro años terminado y sin funcionar, recordó la diputada naranja, quien añadió que los problemas de electricidad "empezaron casi desde el inicio".

El pasado mes de octubre, y tras 20 cortes de electricidad, la Diputación ya aprobó en un pleno pedir a Endesa una línea especial porque la zona abierta sufría numerosos cortes de suministro.

El problema es que aún queda por abrir el área de hospitalización y quirófanos. Pero sin un suministro potente y definitivo, poner en marcha la tercera -y última- fase del proyecto no es posible. De modo que mientras no cuente con ese tendido eléctrico, el chare no podrá estar en funcionamiento al 100%.