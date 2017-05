Denuncian que el nuevo hospital de Ronda no tiene telemando

La plataforma Nuevo Hospital Serranía ¡Ya! denunció ayer las promesas incumplidas que en materia de unos equipos de exploración para el centro sanitario que abrió sus puertas a principios de año y que desde hace unos dos meses se mantiene por parte del Gobierno andaluz que se encuentra ya la pleno rendimiento. En este sentido, desde este colectivo recordaron que sigue sin llegar a las instalaciones la prometida resonancia magnética, que se suponía que iba a ser uno de los grandes avances que traería el nuevo hospital, ya que hasta el momento los pacientes que necesitan este prueba tienen que ser derivados a un centro privado rondeño o de la capital de la provincia, con el consiguiente inconveniente que conlleva el desplazamiento para poder someterse a dicha exploración.

Pero no sería el único equipo anunciado y que tampoco llegó. En concreto, desde la plataforma aseguran que el nuevo hospital, lejos de contar con los dos telemandos de los que se habló en un principio, se ha quedado sin ninguno, ya que, según afirman " ni tan siquiera el viejo telemando que había en el viejo hospital está disponible porque al parecer no tiene arreglo". A ello se uniría que el nuevo telemando que se anunció tampoco habría llegado hasta el momento, por lo que se estaría recurriendo a más traslados para poder someter a los pacientes a esta prueba. "Así pues, si no se remedia, el Nuevo Hospital estará sine die sin este importante medio diagnóstico y terapéutico, ni con la imprescindible resonancia magnética nuclear prometida", indicaron desde la plataforma.

Ante esta situación, han vuelto a acusar a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía de mantener el "abandono" de la Serranía de Ronda en materia sanitaria, al tiempo que han exigido la llegada de los nuevos equipos prometidos lo antes posible. Desde la plataforma también han denunciado que este tipo de situaciones y el previsible aumento de las listas de espera tras la llegada de las vacaciones del personal sanitario, provocaron un aumento de las derivaciones de pacientes del hospital rondeño a los centros privados, lo que consideran que se trata de una "privatización" de la sanidad pública en la comarca.

Eso sí, se felicitan por la mejora del servicio de radiología por la oferta de nuevos contratos, aunque creen que no resultarán muy atractivos por las condiciones en los que se van a ofrecer para ampliar el personal.