Denuncian una posible subida del 500% en la guardería de Villanueva de la Concepción

El Partido Popular de Villanueva de la Concepción acusó ayer al gobierno municipal (PSOE) de incrementar el coste de la guardería municipal para los vecinos en más de un 500 % desde que gobierna, "hasta el punto de que las rentas más bajas van a pasar de pagar cero euros a entre 25 y 105 euros al mes", indicaron.

Desde la formación popular consideran "un despropósito y completamente injustificado" este incremento que "por desgracia, no tiene en cuenta a las familias del pueblo con menos ingresos; por lo que es de esperar que en algunos casos no van a poder asumir la cuota de la guardería y no van a poder llevar a sus hijos a este centro".

Los populares explicaron que hasta el año 2011 las familias con rentas más bajas estaban exentas de tener que pagar por llevar a sus hijos a este servicio, siendo el premio para las rentas medias de 20 euros y de 50 euros para las rentas más altas en el municipio. "Lamentablemente este escenario ha cambiado mucho tras la propuesta del PSOE", señalaron desde el PP.

En este sentido, aseguran que la propuesta presentada supondría que las rentas anuales más bajas paguen una cuota que podrá estar entre los 25 y los 105 euros al mes. "Es un cambio drástico para familias que hasta 2011 no tenían que pagar ninguna cuota, básicamente por las dificultades económicas que atraviesan", criticaron.

"La diferencia respecto a los precios anteriores es drástica y va a ocasionar muchos problemas entre las familias del pueblo", señalaron los populares, al tiempo que lamentaron que este servicio pueda convertirse en solo un "privilegio" para algunos vecinos.