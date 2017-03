Denuncian problemas en el colegio de Cuevas de San Marcos

El parlamentario andaluz del PP, Félix Romero, llevará la "grave situación" que asegura que sufre el colegio público Ciudad de Belda de Cuevas de San Marcos. "No son simples carencias o aspectos a mejorar, si no que estamos hablando de problemas estructurales que afectan directamente a la estabilidad del edificio y contribuyen a una mala condición de las aulas, los aseos y demás espacios de este centro educativo", dijo Romero, que también anunció que había registrado una pregunta en el Parlamento andaluz para conocer si el Gobierno autonómico tiene previsto realizar algún tipo de actuación.

Además de estas deficiencias, desde el PP también aseguraron que el centro cuenta con unos accesos que " no están adaptados para discapacitados ni niños pequeños; las salidas de evacuación no cumplen con la normativa; y hay numerosas ventanas, persianas y puertas que son muy antiguas y están rotas o no cierran, lo que produce pérdida de calor y entrada de frío." Romero se mostró especialmente preocupado por la situación que asegura que se está produciendo en el módulo dedicada a Infantil, hasta el punto de solicitar a la Junta de Andalucía que proceda a la demolición de este módulo y se dote al municipio de un nuevo edificio para acoger a estos alumnos.