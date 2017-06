Dimite la alcaldesa de Humilladero por discrepancias internas del PSOE

La alcaldesa de Humilladero, Ana Pérez Nebreda, presentó ayer su dimisión como regidora y también comunicó su renuncia al acta de concejal del PSOE. Una decisión que justificó por "motivos políticos", aunque no quiso entrar en detalles sobre qué motivó esas discrepancias con dos de sus ediles. "Tenía dos opciones, cesarlos o irme", explica Nebreda, que asegura que decidió irse para no convertir a nadie en una víctima.

"Nadie me echó, me voy yo", dijo Nebreda, aunque reconocía que no había sido una decisión fácil de tomar y asegura que lo hace "con todo el dolor de mi corazón". La regidora centró el problema en dos ediles, señalando que "la confianza que deposité en ellos no ha respondido a las expectativas", aunque insistió en no concretar los motivos de sus discrepancias. Eso sí, aseguró que entiende la gestión de otra forma, al tiempo que aseguraba que "no creo en la política de populismo". En este sentido, explicó que ningún vecino le debe agradecer nada, ya que entiende mantuvo que entiende la política como un servicio público en el nadie tiene nada que agradecer a sus gestores. Además, afirmó que "hay personas que no son capaces de cumplir lo que se les encarga".

Nebreda, mostró su rechazo a la política que se había llevado por el anterior Gobierno municipal de IU y recordó que esas prácticas les llevaron a presentar una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, que ya habría remitido las primeras citaciones judiciales, según explicó la propia Nebreda. De este modo, se aumenta de forma considerablemente el ya revuelto ambiente político en el municipio, que empezó con la retirada de su apoyo a la alcaldesa por parte del Partido Popular, lo que hizo que durante varias semanas los rumores sobre una posible moción de censura fueran muy intensos