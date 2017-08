Dimite un concejal del PSOE tras polémica por la boda de su hija

El hasta ayer concejal del PSOE de Ronda, José María Jiménez, presentó su dimisión tras la polémica generada en torno a la boda de su hija por el cambio de fecha en el acta matrimonial entre el día que fue oficiada (17 de junio) por la alcaldesa de la ciudad, Teresa Valdenebro, y la fecha que aparece en el expediente civil como día de celebración (21 de junio). Una diferencia de días que, según publicó el diario ABC, le habría permitido disfrutar un permiso nupcial remunerado por un contrato en el SAS para prestar sus servicios en el hospital de Ronda. Jiménez, reconoció ayer que en dicho expediente se indicaba como día de la boda el 21 de junio por una decisión de la familia y de su hija, algo que aseguró que les había dicho que podía hacerse, por lo que no creyeron necesario informar a la alcaldesa rondeña de este hecho.

El ex edil exculpó en todo momento a la regidora rondeña, asegurando en varias ocasiones durante su comparecencia que no había sido informada de este hecho, por lo que "si tiene que rodar alguna cabeza política es la mía", indicó pocos minutos antes de confirmar que había presentado su renuncia al acta de concejal. "Teresa desconocía que había otra fecha, no favoreció a nadie", insistió Jiménez, al tiempo que indicó que "fue una decisión personal".

El ex edil asegura que fue una decisión "personal" de la familia por deseo de su hija

Añadió que "la alcaldesa de Ronda no beneficio a nadie, fue una decisión personal que entendimos que no tenía ningún tipo de problema, simplemente era el cambio de fecha en un documento porque quería ella que su boda se reflejara oficialmente con fecha 21"

En cuanto a la celebración durante el fin de semana y no en la fecha recogida en el expediente matrimonial, lo justificó para facilitar a los familiares y amigos la asistencia al evento y que pudiesen acompañar a los contrayentes en este momento. Sobre el cambio de fecha en el expediente, aseguró que "solicitamos, y quiero que quede recalcado, en el Servicio de Atención al Ciudadano la posibilidad de poder cambiar la fecha en ese documento, previamente a la celebración de nada, y no hubo ningún problema y así se realizó

Además, mostró su indignación por el trato que se había dado a una boda "absolutamente privada", al tiempo que se mostró arrepentido de lo ocurrido por el daño que había ocasionado a su hija, señalando que "yo me caso cuando me sale de las narices". Jiménez, advirtió que tras su dimisión este asunto para ser privado y anunció que recurrirá a los tribunales si continúan produciéndose ataques personales a su familia, al tiempo que denunciarán la publicación en las redes sociales del acta matrimonial de su hija. La alcaldesa se remitió a las declaraciones realizadas por su compañero y no quiso entrar en más detalles.