La Diputación aprueba el uso de la residencia de La Vega por personas autistas

La Diputación de Málaga aprobó ayer en pleno ordinario, con los votos a favor del PP y de Ciudadanos (Cs) y la abstención del resto de grupos, continuar los trámites administrativos para que las instalaciones de la residencia La Vega, en el municipio de Antequera, se compartan entre personas mayores y adultos y niños con espectro autista, dado que hay "cero plazas" en la comarca para la atención a estos usuarios y teniendo en cuenta que la superficie del centro de mayores supera los 10.000 metros cuadrados.

La moción urgente del PP, a cuyo debate asistieron miembros de la asociación EDAU, que trabaja con estas personas; y empleados de la residencia de mayores, ha levantado un amplio debate, con críticas a los 'populares' por no abordar ni consensuar este asunto previamente con los grupos de la Corporación, más aún tratándose, han compartido desde Cs, PSOE, IU Para la Gente y Málaga Ahora, de asuntos "tan sensibles". Ante esto, el PP se auto enmendó, aclarando y subrayando que no se va a cerrar la residencia de mayores La Vega, y tampoco la de San Carlos de Archidona (Málaga), sino que la idea es compartir el uso dada la carestía de atención a usuarios con espectro autista, tal y como ha precisado la vicepresidenta, Ana Carmen Mata.

21Personas asistidas. Es la cantidad de mayores que son asistidos en las instalaciones

Además, se aceptó la enmienda de Cs, aprobada por unanimidad, para que se convoque una reunión en la que el equipo de gobierno explique los trámites con respecto a La Vega, se informe de la situación en la que quedarían los usuarios de la residencia y se atienda a familiares y representantes legales de los usuarios.

El presidente de la institución, Elías Bendodo, intervino para señalar que "mañana mismo" se celebrará una reunión entre todos los grupos para avanzar en el consenso sobre el uso de las instalaciones de La Vega. "Ahí cabe todo, el diálogo nunca es malo, cuanto más mejor", ha resaltado, incidiendo en que la Diputación quiere "colaborar" con el Gobierno autonómico "y en prestar un servicio a las familias con niños autistas porque la Junta, y no voy a entrar en si no puede o no quiere, no lo hace". Bendodo explicó que las competencias de tratamiento del autismo son de la Junta: "Ahora mismo no cubre las necesidades y las administraciones locales y provinciales colaboramos, al igual que muchas entidades privadas".

Además, informó que en un suelo de 10.000 metros cuadrados hay 21 personas, de las que 12 pertenecen a la residencia San Carlos de Archidona, que continúa en obras. Cuando estos trabajos culminen, estos mayores volverán a su municipio y en la de Antequera. La viceportavoz de Cs, Teresa Pardo; la de IU Para la Gente, Teresa Sánchez, y los portavoces de PSOE, Francisco Conejo, y de Málaga Ahora, Rosa Galindo, han lamentado que no se retire la moción, incidiendo en que se debería haber abordado antes. "Ha sido torpe, ningún partido se ha negado ni se negará a ayudas a estas familias; tenemos la obligación moral con ellos pero la obligación legal con los residentes de La Vega; es una imprudencia no haberse apoyado en el resto de partidos", señaló Pardo en su intervención.