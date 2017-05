La Fiscalía pide que declaren el alcalde y el ex regidor de Villenueva de la Concepción

La Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga ha solicitado que declaren como investigados el actual alcalde de Villanueva de la Concepción, Gonzalo Sánchez, y el exalcalde, Ernesto Silva, por un delito de prevaricación por omisión en relación con la supuesta paralización de expedientes sancionadores y de reposición de la legalidad urbanística.

Según informaron fuentes judiciales a Europa Press, en la querella presentada por el fiscal en marzo en los juzgados de Antequera se pide que se practique, además de la declaración de ambos, otras diligencias, como la comparecencia como testigos de empleados municipales y que se solicite al Ayuntamiento determinados expedientes y certifique quién tenía las competencias en urbanismo. La investigación se inició por una denuncia de Silva, en nombre de la Agrupación Local de Foro Andaluz Ciudadanos por Andalucía de Villanueva de la Concepción, y se dirigía contra el regidor actual por la "falta de diligencia" en la resolución de los expedientes urbanísticos iniciados durante su mandato y que habrían quedado paralizados con esta Corporación municipal.

A raíz de esa investigación sobre los expedientes relativos a las 39 obras objeto de denuncia, se detectó que en estas actuaciones, muchas de las cuales en el tiempo en el que el alcalde era Silva, o bien no había expediente de disciplina urbanística o éstos terminaron sin sanción y los de restablecimiento del orden sin resolver, según las fuentes.

Tanto el alcalde como el ex regidor defendieron este lunes su actuación en materia de urbanismo, tras conocerse que el Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) ha realizado una investigación judicial contra 35 personas -promotores y constructores- por delitos contra la ordenación del territorio por edificaciones ilegales en suelo no urbanizable y que la Fiscalía haya presentado esta querella contra ellos. Así, el regidor actual señaló que llegado el caso "se demostrará que no es así" en cuanto que no ha habido dejación de funciones en estos casos.