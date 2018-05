El Gobierno andaluz espera licitar las obras del Puerto Seco a finales de 2018

El consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, anunció ayer durante su comparecencia en la comisión parlamentaria de Fomento y Vivienda que las obras de la primera fase del Puerto Seco de Antequera se licitarán antes de final de año, una vez que la tramitación administrativa para la aprobación del plan especial y el proyecto de urbanización se encuentran en la fase final para su aprobación definitiva.

El Gobierno andaluz tiene presupuestados 3 millones de euros para el inicio de las obras de la primera fase de urbanización, que posibilitarán la puesta en marcha de 113 hectáreas de las 334 hectáreas que se espera que tenga esta área logística una vez que se complete el desarrollo de la misma. El titular de Fomento y Vivienda destacó que "el carácter modélico de esta iniciativa en la que concurren la iniciativa público y privada y que supondrá avanzar en la conversión de Andalucía en la gran plataforma logística del sur de Europa". Para ello, López reclamó al Gobierno estatal el desarrollo de los corredores ferroviarios necesarios para impulsar el sector logístico y potenciar estas infraestructuras para el transporte de mercancías y anunció que en la próxima reunión que mantendrá con el ministro le planteará la necesidad de incrementar las inversiones ferroviarias en Andalucía.

Mientras tanto, el alcalde de Antequera, Manuel Barón, reclamó al Gobierno central que se acorten los plazos para la aprobación del plan especial y el proyecto de urbanización, con el objetivo de que las obras puedan iniciarse antes de la finalización del año y no solo la licitación de las mismas. Barón señaló que "todo parece indicar que la aprobación definitiva del Plan Especial no se realizará antes del mes de junio y la aprobación del Proyecto de Urbanización no estará antes del mes de septiembre a tenor de las declaraciones que realizó ayer el consejero de Fomento de la Junta de Andalucía, Felipe López con lo que no se podrá proceder a la licitación de la primera fase de la urbanización con anterioridad a final de este año 2018".

El regidormostró su "total disconformidad" con los nuevos plazos anunciados ya que "suponen un nuevo retraso de un proyecto absolutamente vital para Antequera y el conjunto de la provincia de Málaga al fijar el horizonte de 2019 y no el de 2018 para el inicio de las obras, mucho más cuando los primeros anuncios sobre esta importantísima área logística se hicieron hace más de una década".