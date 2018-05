El Gobierno retrasa que la Sierra de las Nieves sea parque nacional a 2019

Los diputados socialistas por Málaga Miguel Ángel Heredia, Begoña Tundidor y José Andrés Torres Mora mostraron ayer su preocupación por el retraso en la aprobación del Parque Nacional de Sierra de las Nieves hasta 2019, tal y como ha señalado el Gobierno central. En una reciente respuesta parlamentaria sostiene que es "previsible que el Proyecto de Ley se eleve a las Cortes Generales en el primer semestre de 2019". Esto "desmiente el compromiso de la ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, quien aseguró que en verano de este año estaría aprobado", precisaron los socialistas, que también recordaron que la secretaria de Estado de Medio Ambiente aseguró en una interpelación del diputado Miguel Ángel Heredia que el Parque Nacional "sería una realidad en 2018". "No entendemos este retraso cuando desde la Junta de Andalucía se están haciendo los deberes y cuando lo que quieren todas las administraciones es que se haga una realidad cuanto antes", dijo Heredia.

Además, a su juicio, existe "el riesgo añadido de que un adelanto electoral podría retrasar considerablemente este proyecto que ha costado tanto impulsar". Por todo ello, Heredia, Tundidor y Torres Mora y el coordinador de la Interparlamentaria andaluza, Antonio Pradas, han realizado una batería de iniciativas para conocer en primer lugar por qué se ha retrasado hasta el próximo año la aprobación del Parque Nacional Sierra de las Nieves y cuáles son los motivos.

El Consejo de Ministros aprobó la propuesta en febrero e inició su tramitación

También cuestionan al Ejecutivo por la fecha en la que consideran que estará aprobado definitivamente el Parque Nacional, tras su paso por las Cortes Generales y, además, le plantean por qué este año no se han destinado recursos económicos para la potenciación turística de la zona de cara a fomentar el futuro Parque Nacional. "El Parque Nacional Sierra de las Nieves es un anhelo histórico que queremos que se haga realidad cuanto antes", defendió Heredia, quien dijo que desde el descubrimiento de su especie emblemática, el pinsapo, en 1837, las iniciativas para la protección de estas sierras han sido continuas y se remontan al inicio de la conservación de espacios naturales en el continente europeo.

La secretaria general del Partido Popular de Málaga, Patricia Navarro, respondió ayer que la declaración de la Sierra de las Nieves como Parque Nacional "es un camino que no tiene vuelta atrás" después de que el pasado mes de febrero el Consejo de Ministros aprobara esta propuesta e iniciara su tramitación como Proyecto de Ley. "Los trámites son los trámites, y no controlamos específicamente cada paso que se da dentro de ese proceso, pero lo que está claro es que no tiene vuelta atrás", insistió Navarro. "Ya se ha empezado a caminar hacia un objetivo, que es que Sierra de las Nieves sea Parque Nacional, y ese camino se inició en febrero en el Consejo de Ministros", resaltó.

Navarro dijo que el PSOE y el diputado socialista Miguel Ángel Heredia "no pueden poner en cuestión el compromiso del Gobierno, que es firme y serio porque está donde debe estar, que es en este Consejo de Ministros y no en otro, porque no lo estaba con Zapatero".