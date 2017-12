Hosteleros y empleados de San Francisco piden no restringir el Puente Nuevo

Hosteleros y empleados de estas empresas del Barrio de San Francisco protagonizaron ayer un tenso encuentro con representantes del Gobierno municipal, encabezados por la alcaldesa rondeña, Teresa Valdenebro, con la regulación del tráfico por el Puente Nuevo como motivo. Unas 50 personas llegaron sobre las 10:00 al Ayuntamiento de Ronda pidiendo tener un encuentro con la regidora para abordar este asunto, algo que se produjo tras unos momentos de espera en los pasillos próximos a la Alcaldía, aunque no habían solicitado oficialmente dicha reunión.

Finalmente, Valdenebro, junto al delegada municipal de Tráfico, Francisca González; el delegado municipal de Obras y Urbanismo, Francisco Márquez, y el delegado de Economía, Álvaro Carreño, se reunieron con este grupo de ciudadanos en el salón de plenos, un encuentro que se tornó por momentos muy tenso, hasta el punto de que la regidora llegó a advertir varias ocasiones con darlo por concluido si el respeto y los buenos modales no se mantenían durante el mismo. En el mismo, varios de los empresarios pidieron que no se lleve adelante la regulación prevista hasta que no exista una alternativa que no sea el desvío de los vehículos por la carretera de circunvalación y aseguraron que parte de los empleos que mantienen corren peligro si dicha medida se mantiene. Incluso, alguno de los hosteleros llegó a exhibir a la alcaldesa y delegados una carta que aseguraba que era la carta de despido por uno de sus trabajadores, ante la imposibilidad de mantenerlo en plantilla por la falta de ingresos, algo que achacó un descenso de las ventas por las actuales obras que se están efectuando en la plataforma de dicho puente y que lo mantienen totalmente cortado al tráfico desde hace unos 40 días.

6,5Horas. Es el tiempo total que la circulación estará restringida por el Puente Nuevo durante cada día

"Deje usted que respiremos y que nos recuperemos", indicaba uno empresarios dirigiéndose a la alcaldesa, al tiempo que pedía poder aprovechar las fechas navideñas con el tráfico totalmente abierto y sin ningún tipo de restricción. Otros reclamaron que antes de tomar ninguna medida también se dispusiese de un aparcamiento en la zona o un vial alternativo al tránsito por el Puente Nuevo. Muchos de los presentes responsabilizaron al Gobierno municipal de la posible pérdida de empleos y aseguraron que el sector se resentiría.

Por su parte, la alcaldesa anunció que las medidas previstas entrarían en vigor, aunque indicó que no se trata de un documento cerrado y que podría analizarse conforme se viese el funcionamiento de las mismas. Además, defendió que la propuesta definitiva no perjudicará a los hosteleros, ya que el paso se permitirá de forma libre entre las 13:30 y las 17:00 y a partir de las 20:00 hasta las 10:00 horas del día siguiente, por lo que se considera que no afecta a los horarios de comidas. En cuanto al resto de ciudadanos, la regidora defendió la alternativa propuesta desde Tráfico, que será el funcionamiento de una lanzadera entre Blas Infante y el Hospital de la Serranía que circulará cada 15 minutos y que tendrá paradas en el propio Barrio de San Francisco y las urbanizaciones Arenal y La Planilla.