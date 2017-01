IU responde a la alcaldesa de Alhaurín el Grande: "Llama a la kale borroka"

El coordinador provincial de Izquierda Unida (IU), José Antonio Castro, criticó que el equipo de gobierno del municipio malagueño de Alhaurín el Grande "llame a la kale borroka", refiriéndose a una carta enviada a los vecinos por la alcaldesa, Antonia Ledesma, tras la moción de censura presentada por toda la oposición -IU, PSOE, Alternativa Socialista y la única edil del PP municipal del PP, que ha sido expulsada de la formación-.

Castro, acompañado de la portavoz de IU en Alhaurín el Grande, Teresa Sánchez -quien será alcaldesa del municipio si prospera la moción de censura-, ha manifestado que se encuentra "muy preocupado" por "los mensajes que se están lanzando por parte de Ledesma, su equipo de gobierno y del PP", a quien ha señalado como los "escuderos" del exalcalde, Juan Martín Serón, condenado por cohecho.

Del mismo modo, subrayó que "en caso de que ocurra algo -sobre el Pleno de la moción de censura del próximo miércoles 25 de enero-, estamos recopilando las distintas declaraciones para mandarlo a la Fiscalía General del Estado", agregando que la formación pedirá responsabilidades y explicaciones al presidente provincial del PP, Elías Bendodo: "Estamos hasta las narices del PP, de que llame a la kale borroka a la ciudadanía".

También recordó la condena por cohecho en el caso Troya del exregidor y de su concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, al tiempo que afirmó que en el equipo de gobierno actual "se mantiene esta situación, ya que Por Alhaurín no es otra cosa que un instrumento de Martín Serón para mantenerse desde la sombra en el poder". Por ello, dijo que la moción de censura "quiere acabar con esta anomalía democrática, ya que la señora Ledesma y su Gobierno son hijos políticos herederos de Martín Serón". Sobre la carta, Castro dijo que tiene "un lenguaje cuasifranquista, decimonónico, de asustaviejas, y todo ello con la colaboración, cooperación e incluso organización del PP", a lo que añadió que "no entendemos nada, no entendemos al presidente provincial del PP, Elías Bendodo".

Por su parte, Sánchez manifestó que la moción de censura planteada es "totalmente legal y legítima", agregando que los cuatro partidos que la secundan reúnen 5.191 votos (57,37%), lo que supone "la mayoría absoluta en el Pleno". "Pretendemos poner fin a la mayor etapa de corrupción que ha vivido Alhaurín el Grande en estos años, poner fin a la manipulación informativa, a las presiones de los trabajadores y al desprecio de los diferentes", recalcó, insistiendo que los grupos firmantes de la moción de censura "defendemos que el municipio necesita regenerarse política y socialmente". Al mismo tiempo, quiso transmitir "tranquilidad" a los vecinos.